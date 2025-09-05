US Open: Anisimova gewinnt Halbfinal-Shootout gegen Osaka

Amanda Anisimova ist mit einem 6:7 (4), 7:6 (3) und 6:3 gegen Naomi Osaka in das Endspiel der US Open 2025 eingezogen. Dort trifft sie am Samstag auf Aryna Sabalenka.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 06:59 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova am späten Donnerstag in New York City

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es war ein Treffen von zwei Spielerinnen, diesen Ball gnadenlos über den Court treiben. Und erst kurz vor ein Uhr Früh hatte Amanda Anisimova diesen Halbfinal-Shootout gegen Naomi Osaka mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 6:3 dann auch für sich entschieden. Die Amerikanerin steht damit zum zweiten Mal in Folge im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. In Wimbledon war sie bekanntlich Iga Swiatek ohne Spielgewinn unterlegen.

Diesmal wird es gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gehen. Die hatte sich im ersten Halbfinale gegen Jessica Pegula mit 4:6, 6:3 und 6:4 behauptet. Gegen Sabalenka hat Anisimova im Halbfinale von Wimbledon ja in einem engen Match gewonnen.

Anisimova sah nach zwei komplett ausgeglichenen Sätzen im dritten Durchgang schon wie die Siegerin aus, servierte bei 5:3 zum Einzug ins Finale. Nach 2:50 Stunden Spielzeit hatte die Lokalmatadorin bei 40:15 zwei Matchbälle, die sie aber nicht nutzen konnte. Stattdessen holte sich Osaka noch einmal zwei Chancen zum Comeback. Die Anisimova aber mit ihrem gewohnt offensivem Tennis abwehrte. Und mit ihrem ersten Matchball machte Anisimova den Finaleinzug klar.

Für Naomi Osaka war es die erste Niederlage in einem Halbfinale eines Majors. Bei ihren vier Auftritten davor hatte sie nicht nur in der Vorschlussrunde, sondern schließlich auch den Titel gewonnen.

