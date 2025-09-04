US Open live: Naomi Osaka vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Naomi Osaka trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Amanda Anisimova. Das Match gibt es ab ca. 2:10 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 13:31 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka und Amanda Anisimova bei den Australian Open 2022

Amanda Anisimova hat sich für die Wimbledon-Pleite gegen Iga Swiatek gerecht und ist mit einem Zwei-Satz-Sieg über die Polin ins Halbfinale der US Open eingezogen. Gegnerin ist niemand geringeres als Naomi Osaka, die erstmals wieder seit 2021 in einem Major-Halbfinale steht. Neben ihren vier Grand Slams bringt die ehemalige Nummer Eins auch eine beeindruckende Statistik mitbringt: Zum fünften Mal steht die Japanerin in einem Halbfinale eines Grand Slams, die vorherigen vier Male nahm sie dann auch immer ausnahmslos den Turniersieg mit nach Hause.

Aufeinander trafen die Spielerinnen erst zwei mal. Die einzige Hartcourt-Begegnung fand 2022 bei den Australian Open statt – Anisimova setzte sich damals in drei knappen Sätzen durch. Bei den French Open des selben Jahres wiederholte die US-Amerikanerin ihren Sieg gegen die ehemalige Weltranglistenerste.

Osaka vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Naomi Osaka und Amanda Anisimova gibt es ab ca. 2:10 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.