US Open: Aryna Sabalenka droht der Verlust der Spitzenposition

Unter Umständen könnte Aryna Sabalenka nach den US Open nicht mehr die Nummer eins der Welt sein. Zwei Konkurrentinnen liegen auf der Lauer.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 23:20 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka startet bei den US Open als Titelverteidigerin

Wie bei den Herren könnte es nach den US Open auch bei den Frauen zu einem Wechsel an der Spitze des Rankings kommen. Aktuell liegt Aryna Sabalenka mit 3292 Punkten Vorsprung auf Iga Swiatek noch klar voran, allerdings hat die 27-Jährige in New York 2000 Zähler von ihrem Vorjahrestriumph zu verteidigen.

Sowohl Swiatek als auch Coco Gauff, die nur 59 Punkte hinter der amtierenden Wimbledon-Siegerin liegt, könnten die Weltranglistenerste aus Belarus nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres überholen. Während die Polin im Big Apple 2024 im Viertelfinale verlor und damit 430 Zähler zu verteidigen hat, schied die US-Amerikanerin sogar schon im Achtelfinale (240) aus.

Swiatek und Gauff benötigen Turniersieg - und Schützenhilfe

Abzüglich der Vorjahrespunkte bei den US Open ergibt sich damit folgende Ausgangslage: Sabalenka hält bei 9225, Gauff bei 7634 und Swiatek bei 7503 Punkten. Sollte Sabalenka, die in der laufenden Saison noch kein Grand-Slam-Turnier gewann, vor dem Viertelfinale ausscheiden, würde sie die Tür für ihre Verfolgerinnen öffnen.

Für Swiatek und Gauff ist in New York jedenfalls der Turniersieg vonnöten, um Sabalenka von der Spitzenposition zu verdrängen. Allerdings hat die Belarussin ihr Schicksal - anders als Jannik Sinner - selbst in der Hand. Bei einem Viertelfinaleinzug würde sie in jedem Fall auch nach den US Open von Weltranglistenposition eins grüßen.

