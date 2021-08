US Open: Auch Marterer und Moraing meistern zweite Quali-Runde

Nach Oscar Otte und Peter Gojowczyk haben sich auch Maximilian Marterer und Mats Moraing eine Chance auf einen Platz im Hauptfeld der US Open 2021 erspielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 23:24 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer hat auch die zweite Quali-Runde bei den US Open geschafft

Marterer lieferte gegen Zizou Bergs aus Frankreich eine konzentrierte Vorstellung ab, gewann mit 6:4 und 6:4. Gegner im Qualifikations-Finale wird wieder ein Franzose sein: Maxime Janvier nämlich, der sich gegen Senior Paolo Lorenzi ebenfalls sicher in zwei Sätzen behaupten konnte.

Bemerkenswert die Vorstellung von Mats Moraing, der gegen Christopher O´Connell mit 7:6 (3) und 6:1 erfolgreich blieb. O´Connell hat in dieser Saison schon Jannik Sinner geschlagen. Moraing muss nun gegen den 18-jährigen Dänen Holger Rune ran, der ebenso wie der Deutsche um seine erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier-Hauptfeld kämpft.

Oscar Otte und Peter Gojowczyk waren schon früher am Donnerstag in die dritte Quali-Runde eingezogen. Otte wehrte wie schon zum Auftakt gegen Renzo Olivo auch gegen Constant Lestienne einen Matchball ab, gewann im Tiebreak des dritten Satzes. Gojowczyk besiegte Robin Haase aus den Niederlanden in zwei Durchgängen.

Hier das Qualifikations-Tableau der Männer