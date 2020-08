US Open: Berrettini, Top-20-Spieler hadern mit der Quarantäne-Frage

Wie sieht es mit der Rückkehr nach den US Open 2020 nach Europa aus? An dieser Frage wird sich wohl auch Matteo Berrettinis Teilnahme entscheiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 17:32 Uhr

© Wird Matteo Berrettini auch 2020 unter New Yorker Flutlicht spielen? Wird Matteo Berrettini auch 2020 unter New Yorker Flutlicht spielen?

Mit zwei Turniersiegen im Gepäck war Matteo Berrettini 2019 nach New York City angereist, sein weltweites Coming Out hatte der Italiener aber erst mit dem Einzug in das Halbfinale, wo er dem späteren Sieger Rafael Nadal unterlag. Berrettini sollte sich im Anschluss mit ein paar soliden Leistungen auch erstmals für das ATP-Finale in London qualifizieren, hatte Anfang 2020 aber Verletzungsprobleme.

In der mehrmonatigen Turnierpause hatte der Römer sportlich aber wieder Fuß gefasst, an den Schaukampfturnieren in Kitzbühel, Berlin und in der Akademie von Patrick Mouratoglou teilgenommen. Und in letzterer auch die erste Ausgabe des „Ultimate Tennis Showdown“ für sich entschieden. Für die Ende August anstehenden US Open 2020 hat Matteo Berrettini genannt. In einem Gespräch mit La Stampa ließ der aktuelle Weltranglisten-Achte aber offen, ob er wirklich in New York City antritt.

Berrettini hat sich noch nicht entschieden

„Es ist schwierig“, wird Berrettini zitiert. „Es ist in jedem Fall eine Entscheidung, die über den Tennissport hinausgeht. Ich möchte eigentlich spielen, mache mir aber Sorgen während der Quarantäne. Wir wissen ja nicht einmal zu 100 Prozent, ob wir im Herbst in Europa spielen können. Die Wahrheit ist, dass ich noch immer unentschieden bin.“

Da ist Matteo Berrettini sicherlich nicht der Einzige. Wie die für gewöhnlich gut unterrichtete spanische Tageszeitung Marca berichtet, hat es am vergangenen Wochenende einen Conference Call zwischen der ATP und der USTA gegeben. Inhalt auch da: die Quarantäne-Bestimmungen. Laut Marca sollen die Vertreter der ATP gedroht haben, dass die Top-20-Spieler nicht zu den US Open anreisen, wenn nicht bald die Frage der Rückkehr nach Europa geklärt würde. Zumal es danach aussieht, als ob das ATP-Masters-1000-Turnier von Rom unmittelbar nach den US Open angesetzt werden könnte.

Sorgen sind das, die sich Rafael Nadal, Gael Monfils, Ashleigh Barty, Nick Kyrgios, Julia Görges, Elina Svitolina, Kiki Bertens und Anastasia Pavlyuchenkova nicht mehr machen müssen. Alle Genannten haben auf einen Start beim zweiten Major 2020 schon verzichtet.