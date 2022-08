US Open Auslosung: Dominic Thiem zieht Carreno Busta, deutsche Spieler mit Horror-Losen

Dominic Thiem hat zum Auftakt der US Open 2022 einen harten Brocken erwischt: Er trifft auf auf den an 12 gesetzten Pablo Carreno Busta. Die DTB-Akteure haben harte Auftaktlose erwischt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 18:43 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Thiem, Sieger in 2020, ist nach seiner langen Verletzungspause nur via Wildcard am Start und daher nicht gesetzt. Und hatte kein allzu großes Losglück - direkt in Runde 1 geht es gegen den Spanier Pablo Carreno Busta, Halbfinalist in Flushing Meadows in 2017 und 2020.

In der zweiten Runde würde der Sieger der Partie zwischen Alexander Bublik und Hugo Gaston warten.

Der Titelverteidiger und topgesetzte Daniil Medvedev kriegt es in Runde 1 mit Stefan Kozlov zu tun. In seinem Achtel auch: Nick Kyrgios, der zum Auftakt auf Landsmann Thanasi Kokkinakis trifft.

Rafael Nadal könnte es leichter haben

Rafael Nadal, an zwei gesetzt, spielt gegen Wildcard Rinky Hijikata, in Runde 2 könnte allerdings Aslan Karatsev oder Fabio Fognini warten.

Shootingstar Carlos Alcaraz trifft auf Sebastian Baez, Stefanos Tsitipas auf einen Qualifikanten, ebenso wie Stan Wawrinka.

Der weitere Schweizer Starter im Hauptfeld, Marc-Andrea Hüsler, bekommt es mit Denis Shapovalov zu tun.

Otte und Gojowczyk mit schwerem Auftakt

Die deutschen Spieler haben in Abwesenheit von Alexander Zverev keine guten Lose erwischt und spielen alle gegen gesetzte Gegner: Vorjahres-Achtelfinalist Oscar Otte spielt gegen Hubert Hurkacz (8), Daniel Altmaier gegen Jannik Sinner (11) und Peter Gojowczyk trifft auf Holger Rune (28).

Speziell für Otte und Gojowczyk geht es um einiges, beide hatten 2021 aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreicht - und entsprechend viele Punkte zu verteidigen. Otte war zudem zuletzt verletzungsbedingt außer Gefecht.

Aus Österreich steht außer Thiem kein Akteur im Hauptfeld. Dennis Novak, Filip Misolic und Sebastian Ofner kämpfen in der Qualifikation noch um einen Platz im Main-Draw.

Hier geht's zum gesamten Draw der Herren