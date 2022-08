US Open: Brandon Holt schafft Quali - und macht Mama Tracy Austin stolz

Der US-Amerikaner Brandon Holt (ATP-Nr. 296) hat erstmals den Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld geschafft - zur großen Freude seiner prominenten Mama: Tracy Austin.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2022, 10:26 Uhr

© Instagram / @brandon_holt98 Brandon Holt

Holt machte es dabei durchaus spannend: Fünf Matchbälle brauchte er beim dramatischen Dreisatzmatch gegen Dimitar Kuzmanov - 6:4, 3:6, 6:3 hieß es am Ende. Das vor allem deswegen so spannend wurde, weil Holt nach dem dritten vergebenen Matchball unfreiwillig pausieren musste - wegen Regens. "Wenn ich das Match verloren hätte, hätte mich das wohl einigen Schlaf gekostet", so Holt im Anschluss.

Im der Umkleide dann sei er fast eingeschlafen, und sein Gedanke war nun auch: Was, wenn er die Wiederaufnahme des Spiel verschlafen würde? "Das wäre dann sicher viral gegangen, der Typ, der disqualifiziert wurde, weil er sein Match verratzt hat."

Holt aber blieb wach, Matchball Nummer fünf brachte ihn dann ans Ziel seiner Träume.

Mama Tracy Austin hat die US Open zwei Mal gewonnen

Die Belohnung, neben dem erstmaligen Einzug in ein Hauptfeld bei einem Major: eine dicke Umarmung von Mama Tracy Austin, ihres Zeichens zweifache Siegerin der US Open (1979, 1981).

Für Holt sind die US Open entsprechend nichts Neues, "ich war wohl schon 20 Mal hier".

Druck ob der berühmtem Mama verspüre er aber nicht, im Gegenteil. "Sie hat ein gutes Auge und hilft mir, den Sport zu verstehen, die Regeneration, alle Aspekte, auch die mentale Seite", so der 24-Jährige.

Holts Grand-Slam-Debut kommt genau ein Jahr nach einem Beinahe-Karriere-Aus. Holt hatte Schmerzen an der Schlaghand, kein Arzt kam dahinter, erst der vierte Hand-Spezialist. Eine OP folgte, seither ist Holt wieder hergestellt.

Brandon Holt: US-Open-Debüt gegen Taylor Fritz

Und so reiht sich Holt in die Riege der aktuellen Profis an, deren Eltern bereits große Karriere vorzuweisen hatte, wie Sebastian Korda, der bereits den Durchbruch unter die Top 50 gechafft hat. Oder auch die Kids von Mary Joe Fernandez und Tony Godsick, dem Manager von Roger Federer: Nicholas Godsick. Oder Lindsay Davenports Sohn Jagger Leach (Davenport ist mit Don Leach, dem Bruder des Ex-Doppelprofis Rick Leach verheiratet). Die beiden versuchen ihr Glück aktuell noch im Juniorenbereich.

Brandon Holt darf sich bei seinem US-Open-Debüt (und dem ersten Hauptfeld-Match über Challenger-Ebene überhaupt) gleich auf einem der größeren Courts zeigen: Er trifft im vierten Match am Montag auf dem Grandstand auf Landsmann Taylor Fritz.