US Open: Bücherwurm Iga Swiatek scherzt über die Nachteile ihres Lieblingshobbys

Dass übermäßiges Lesen bei Tennisspielerinnen auch zu Problemen führen kann, ließ Iga Swiatek bei einer US-Open-Pressekonferenz humorvoll durchblicken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 13:48 Uhr

© Getty Images Die Polin Iga Swiatek wird beim Lesen von Büchern leicht emotional.

Die French-Open-Siegerin des Vorjahres, Iga Swiatek, gehört mit Sicherheit zu den reflektierteren Spielerinnen der WTA-Tour, was man auch immer wieder bei den Pressekonferenzen der Major-Events beobachten kann. Ob das nur an der großen Leselust des erst 20-jährigen Talents liegt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen - schaden tut es der durchaus sympathischen Polin auf keinen Fall.

Kurz bevor sich Swiatek in ihrem Zweitrunden-Match gegen die Französin Fiona Ferro zu einem Dreisatz-Erfolg mühte, hatte die Westslawin den mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten und höchst erfolgreich verfilmten 1000-Seiten-Wälzer „Vom Winde verweht“ von Margaret Mitchell fertig gelesen. Etwa drei Wochen habe sie dafür gebraucht, sagte die aktuell Weltranglisten-Achte bei der darauffolgenden Pressekonferenz: „Ich habe es gestern fertig gelesen und habe geweint. Vielleicht war ich deswegen im Match so emotional.“

Selbstverständlich hakte der fragenstellende Journalist gleich nach, ob sie denn öfters von Büchern emotional beeinflusst würde: „Nein, das war ein Witz. Aber einmal, als ich noch eine Juniorin war, gab es eine Situation, als ich nicht aufhören konnte, ein Buch zu lesen. Ich habe also bis 2 Uhr in der früh gelesen und habe am nächsten Tag verloren. Das war ziemlich dumm. Aber ich war 16, andere Leute gehen zu Partys, ich habe einfach ein Buch bis 2 Uhr in der Früh gelesen.“

In Runde drei bekommt es Swiatek übrigens mit der Estin Anett Kontaveit zu tun, die erst letzte Woche das WTA-Tour-250-Event in Cleveland für sich entscheiden konnte. Welches Buch die Polin als nächstes in Angriff nehmen wird, blieb bei der Pressekonferenz allerdings offen.

