US Open: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im letzten Viertelfinale bei den US Open 2022 auf Jannik Sinner - ab 2.30 Uhr live im TV und Livestream auf Eurosport

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 13:27 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Jannik Sinner

Für beide Youngster geht es um den erstmaligen Einzug ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier - und für Alcaraz auch um die mögliche Nummer 1.

Im direkten Vergleich steht es 2:1 für Sinner: Er hat beide Aufeinandertreffen in 2022 für sich entschieden, in Wimbledon und Umag; Alcaraz hatte 2021 beim Hallen-Masters in Paris gewonnen.

Wann kommt Alcaraz gegen Sinner?

Das Viertelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ist als zweites Match in der Night Session ab 1 Uhr angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Livestream!