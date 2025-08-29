US Open: Coco Gauff beflügelt die Unterstützung in New York

Coco Gauff gewann ihr Zweitrundenduell gegen Donna Vekiv in zwei Sätzen und freute sich anschießend über den großen Zuspruch beim heimischen Grand Slam in New York.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 10:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff feierte einen Zweisatzerfolg gegen Donna Vekic.

Das Arthur Ashe Stadium ist für Coco Gauff ein ganz besonderer Ort. Vor ziemlich genau zwei Jahren gewann die 21-Jährige ihren ersten Grand-Slam-Titel der Karriere. Die heimischen US-Fans feierten die junge Spielerin aus den eigenen Reihen, die damit die schon vorher hohen Erwartungen erfüllte. Emotional wurde es zwischenzeitlich auch im Match gegen Vekic, trotzdem gab es am Ende einen Zweisatzsieg zu bejubeln

Neben dem positiven Gefühl des Titelgewinns darf sich Coco Gauff bei jedem Match auch unabhängig der Erfolge der bedingungslosen Unterstützung des Publikums in New York sicher sein. Darunter auch viele prominente Namen, die nicht nur wegen des Ereignisses vorbeischauen, sondern auch um ganz konkret Coco Gauff live zu sehen. Darunter gehört am Donnerstag auch beispielweise Turn-Olympiasiegerin Simone Biles.

Gauff freut sich über Biles-Besuch

Gauff freute sich über die Unterstützung und verriet nach dem Match, dass dadurch auch zusätzliche Kräfte bei der Weltranglistendritten freigesetzt worden sind. “Wenn sie auf einem 15 cm breiten Balken stehen kann, dann kann ich auch einen Ball schlagen”, gab die Titelmitfavoritin zu Protokoll.

Sollte Coco Gauff die Einfachheit dieser Aussage weiterhin auf dem Court umgesetzt bekommen, dann ist ein zweiter Titel in Flushing Meadows nur noch wenige Tage entfernt.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen