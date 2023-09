US Open: Coco Gauff - Selten war die Tür so weit offen

Coco Gauff eröffnet heute die Viertelfinal-Matches bei den US Open 2023. Gegen Jelena Ostapenko hat die US-Amerikanerin zweimal gespielt - und einen wichtigen Sieg gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2023, 10:59 Uhr

© Getty Images Coco Gauff eröffnet heute die Viertelfinal-Spiele

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Man muss die Spielplaner der US Open nicht immer verstehen, schon gar nicht am heutigen Dienstag. Denn da gibt es in der Primetime eigentlich kein Kontrastprogramm zum Tennis - dennoch wurde das Match zwischen Coco Gauff und Jelena Ostapenko als erstes des Tages im Arthur Ashe Stadium angesetzt. Nun, gut. Vielleicht will man ja den Druck von Gauff nehmen, die seit Beginn des Turniers - check that: eigentlich seit ihrem Erscheinen auf der WTA-Bühne 2019 - unter dem Brennglas der US-amerikanischen Tennis-Öffentlichkeit spielt. Und die ist in den zwei Wochen der US Open besonders groß.

Gauff könnte heute also zum ersten Mal in das Halbfinale der US Open einziehen, so weit war sie in einem Major bislang nur einmal gekommen: im vergangenen Jahr in Roland Garros. Dort blieb die US-Amerikanerin im Endspiel gegen Iga Swiatek aber chancenlos.

Swiatek hätte Coco Gauff auch diesmal gedroht, Jelena Ostapenko hatte da etwas dagegen. Die Lettin führt mittlerweile eine ziemlich lässige 4:0-Bilanz gegen Swiatek, beeindruckend war am Sonntagabend nicht nur der dritte Satz, den Ostapenko mit 6:1 gewann.

Von unten wird wohl Sabalenka kommen

Ganz objektiv betrachtet war die Chance auf einen Sieg bei einem Major für Gauff noch nie größer als bei diesen US Open. Im Halbfinale läuft es auf Karolina Muchova oder Sorana Cirstea hinaus. Gegen Muchova hat Gauff vor wenigen Tagen das Endspiel in Cincinnati gewonnen.

Von der unteren Tableau-Seite deutet viel auf Aryna Sabalenka als Finalteilnehmerin hin. Die Belarussin wirkte am Labour Day von der Gewissheit, dass sie am kommenden Montag die Nummer eins der Welt sein wird, regelrecht beflügelt. Ob da Quinwen Zheng, Madison Keys oder Marketa Vondrousova stören können? Nicht ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Ein Treffen mit Coco Gauff gäbe es für eine dieser vier Spielerinnen aber erst am Samstag. Heute steht Ostapenko an, die gegen Gauff in diesem Jahr bei den Australian Open gewonnen hat. Die andere Partie der beiden ging an Gauff - und diese war eine denkwürdige: Denn im Finale von Linz 2019 holte Coco Gauff mit einem 6:3, 1:6 und 6:2 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour überhaupt.

