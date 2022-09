US Open: Coole Jule Niemeier zieht in Runde drei ein

Jule Niemeier überrascht weiter auf der großen Bühne. Die Dortmunderin steht in der dritten Runde der US Open.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 20:53 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier steht bei den US Open in Runde drei

Jule Niemeier breitete jubelnd die Arme aus und atmete dann abgekämpft, aber überglücklich tief durch: Die 23 Jahre alte Dortmunderin hat bei ihrem US-Open-Debüt direkt den Sprung in die dritte Runde geschafft. Niemeier setzte sich am Donnerstag mit einem hochkonzentrierten Auftritt 6:4, 6:3 gegen die hitzköpfige Kasachin Yulia Putintseva durch und hält die deutsche Flagge in New York weiter hoch.

"Es war ein enges Match. Sie hat extrem gut angefangen", sagte Niemeier nach der Partie bei Eurosport: "Ich versuche mich einfach auf die wesentliche Dinge zu konzentrieren, ich bin nicht nervös geworden. Ich bin davon ausgegangen, dass ich hier Quali spielen muss, jetzt bin ich in der dritten Runde."

Rittner - "Verdienter Sieg von Jule"

Bundestrainerin Barbara Rittner sprach bei Eurosport von einem "absolut verdienten" Sieg: "Gegen Putintseva ist es immer ein mentales Match. Jule spielt gegen eine etablierte Top-40-Spielerin und hat das sehr gut gemacht."

Die Weltranglisten-108., die nun am Samstag auf Anastassija Potapowa (Russland) oder Zheng Qinwen (China) trifft, verhinderte, dass erstmals seit 2009 keine deutsche Spielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die zweite Runde übersteht. Zuvor waren erstmals seit 1984 alle deutsche Starter im Einzel der Männer ausgeschieden. Olympiasieger Alexander Zverev (nach Verletzung) und die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Babypause) hatten ihre Teilnahme abgesagt.