US Open: Daniil Medvedev bleibt weiterhin makellos

Daniil Medvedev ist bei den US Open 2022 souverän in die dritte Runde eingezogen: Der Titelverteidiger setzte sich zum Abschluss der Night Session im Arthur Ashe Stadium gegen Arthur Rinderknech in drei Sätzen durch. Ausgeschieden ist hingegen Felix Auger-Aliassime.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 07:02 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev zog souverän in die dritte Runde ein

Daniil Medvedev hat sich bei den US Open vorerst weiterhin keine Blöße gegeben: Der Titelverteidiger steht dank eines souveränen Erfolgs über Arthur Rinderknech ohne Satzverlust in Runde drei des letzten Major-Event des Jahres. Medvedev setzte sich gegen den Franzosen in der Night Session mit 6:2, 7:5 und 6:3 durch.

Medvedev, der gegen Rinderknech im gesamten Match ohne Aufschlagverlust blieb, trifft nun auf Yibing Wu. Der chinesische Überraschungsmann schlug Nuno Borges mit 6:7 (4), 7:6 (4), 4:6, 6:4 und 6:3 und qualifizierte sich somit erstmals in seiner Karriere für die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Draper lässt Auger-Alassime keine Chance

Selbiges gilt auch für Jack Draper, der in der zweiten Runde gegen Felix Auger-Aliassime für eine kleine Sensation sorgte. Der Weltranglisten-53. besiegte den Vorjahreshalbfinalisten relativ problemlos mit 6:4, 6:4 und 6:4. Er trifft nun auf Karen Khachanov, der Thiago Monteiro in vier Sätzen schlug.

In der oberen Turnierhälfte lösten am Mittwoch zudem unter anderem auch Nick Kyrgios und Andy Murray ihre Drittrundentickets. Während der Australier gegen Benjamin Bonzi einen fünften Durchgang gerade noch vermeiden konnte, setzte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger aus Schottland gegen Emilio Nava trotz seines ersten Satzverlusts im Turnierverlauf ungefährdet durch.

