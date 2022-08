US Open: Daniil Medvedev - "Ich bin jetzt der Gejagte"

Daniil Medvedev wird bei den US Open als Titelverteidiger an den Start gehen. Bedenken plagen den Weltranglistenersten trotz dieser ungewohnten Rolle aber nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 21:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev startet bei den US Open als Titelverteidiger

Erstmals in seiner Karriere bereitet sich Daniil Medvedev dieser Tage als Titelverteidiger auf ein Grand-Slam-Turnier vor. Der Weltranglistenerste ist in New York auch in diesem Jahr einer der großen Favoriten auf den Turniersieg, hat mit dieser Rolle aber offenbar keine allzu großen Probleme. Das legen zumindest seine Worte in der Eurosport-Serie "Players' Voice" nahe.

"Seit ich die US Open gewonnen habe und die Nummer eins der Weltrangliste geworden bin, betrachten mich die Leute auf der Tour nun mit anderen Augen. Ich bin jetzt der Gejagte. Das ist völlig normal", erklärte Medvedev. An das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres habe er "wunderbare Erinnerungen", hatte der Mann aus Moskau vor dem Triumph im Vorjahr 2019 doch bereits einmal das Endspiel in Flushing Meadows erreicht.

Nemesis Nadal

Damals verlor Medvedev in fünf engen Sätzen gegen Rafael Nadal. Ein Ergebnis, das der 26-Jährige auch auch dieser Saison kennt. Im Finale der Australian Open musste sich Medvedev dem spanischen Großmeister trotz 2:0-Satzführung noch geschlagen geben: "Die Tage und Wochen im Anschluss waren schwer für mich. Es ist kompliziert, damit umzugehen. Aber so ist das Leben, all das hat mich als Mensch weitergebracht."

Obwohl Mevdedev aktuell noch die Weltrangliste anführt, verlief die bisherige Spielzeit für ihn eher durchwachsen. Seinen bisher einzigen Turniersieg holte der Branchenprimus vor wenigen Wochen beim ATP-250-Turnier in Los Cabos, bei seinem jüngsten Auftritt auf der Tour musste er im Halbfinale von Cincinnati eine Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas hinnehmen.

Medvedev hofft auf "große Momente"

In New York peilt Medvedev nun aber einen Coup an. "Jetzt, zum Ende der Saison, hoffe ich natürlich auf einige große Momente – angefangen mit den US Open. Es bleibt abzuwarten, ob es mir hilft, dass ich nicht in Wimbledon gespielt habe", spielte der 26-Jährige auf den Ausschluss der russischen und belarussischen Spieler beim Rasenklassiker an.

"Auf jeden Fall konnte ich mich drei Wochen lang intensiv auf die US Open und den Saisonendspurt vorbereiten, was normalerweise mitten im Jahr sehr selten vorkommt", sieht Medvedev keine schlechten Vorzeichen. "Mit meinem Team habe ich sehr viel gearbeitet. Ich hoffe, dass ich bis zum Ende des Jahres körperlich und geistig bei 100 Prozent sein werde."

