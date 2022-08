US Open: Das sind die Quali-Gegnerinnen für Schunk, Friedsam und Co.

Fünf Deutsche Frauen bewerben sich für einen Platz im Hauptfeld der US Open 2022. Mit unterschiedlichen Chancen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 07:48 Uhr

© Getty Images Nastasja Schunk darf sich in New York Chancen ausrechnen

Anna-Lena Friedsam hat bei der Auslosung für den Qualifikations-Wettbewerb bei den US Open 2022 kein Glück gehabt. Friedsam muss gleich gegen dieNummer eins, Ana Bogdan aus Rumänien, ran. Tamara Korpatsch trifft zum Auftakt auf Lina Glushko aus Israel. Nastasja Schunk darf sich gegen Robin Anderson aus den USA gute Chancen ausrechnen. Die deutsche Linkshänderin hat in Roland Garros gegen Simona Halep groß aufgezeigt, musste sich der zweimaligen Major-Gewinnerin nur knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

Eher anspruchsvoll dürfte es für Katharina Gerlach werden, die gegen die an Position zwölf gesetzte Französin Chloe Paquet eröffnet. Eva Lys wiederum darf sich gegen die Ungarin Tena Lukas gute Chancen ausrechnen.

