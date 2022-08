US Open: Das unerschöpfliche tschechische Reservoir liefert weiter

Mit Linda Fruhvirtova, Linda Noskova und Sara Bejlek haben drei tschechische Teenagerinnen das Hauptfeld der US Open 2022 erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 09:54 Uhr

© Getty Images Linda Fruhvirtova hat sich erstmals für das Hauptfeld eines Majors qualifiziert

Wer sich am Freitag in erster Linie dem finalen Qualifikations-Match von Maximilian Marterer gegen den Italiener Riccardo Bonadio gewidmet hat, der konnte in den Wechselpausen durch kurzes Umdrehen in Richtung Platz 10 feststellen: Der gute alte Mondball - er lebt! Und warum auch nicht, wenn es um die erstmalige Qualifikation für das Hauptfeld eines Majors geht.

Und also hat Linda Fruhvirtova in ihrer Partie gegen die Französin Chloe Paquet der Kugel ab und zu eine sehr hohe Flugbahn verordnet, am Ende mit Erfolg. Fruhvirtova gewann mit 6:4, 3:6 und 6:3. Die Grand-Slam-Premiere bei den Erwachsenen wird gegen Xinyu Wang stattfinden, kein aussichtsloses Unterfangen.

Die talentierteste junge Tschechin - zumindest jene, die schon am weitesten in den WTA-Charts vorgedrungen ist - mag indes Linda Noskova sein, die sich ebenfalls über die Quali einen Platz im 128er-Raster erspielen musste. Noskova, wie Fruhvirtova erst 17 Jahre alt, beendete dabei den Comeback-Versuch von Eugenie Bouchard in Runde zwei. In Runde eins der US Open wartet jetzt ein rein tschechisches Duell mit Marie Bouzkova.

Drei Tschechinnen im Halbfinale von Roland Garros

Bleibt noch Sara Bejlek, mit 16 Jahre die Jüngste im Trio der Qualifikantinnen. Bejlek sah gegen Heather Watson schon wie die sichere Verliererin aus, lag im dritten Satz mit 3:5 zurück. Und gewann die letzten vier Spiele und damit das Match. Gegen die Russin Lujdmilla Samsonova hängen die Trauben in Runde eins zwar hoch, aber vielleicht treibt der jugendliche Übermut Sara Bejlek ja weiterhin an.

Bejlek war übrigens eine von drei tschechischen Juniorinnen, die in Roland Garros im Frühjahr 2022 das Halbfinale erreicht haben. Neben der späteren Siegerin Lucie Havlickova und Nikola Bartunkova. Das Reservoir an Nachwuchsspielerinnen aus der Tschechischen Republik - es liefert weiter.

