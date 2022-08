US Open: Deutsch-österreichisches Doppel-Duell in zweiter Runde?

Philipp Oswald (gemeinsam mit Robin Haase) könnte es im Doppel-Wettbewerb der diesjährigen US Open in der zweiten Runde mit dem deutschen Top-Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies zu tun bekommen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 16:08 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz haben in Flushing Meadows einmal das Halbfinale erreicht

Fortuna hat es bei der Auslosung der US Open 2022 im Männer-Einzel nicht gerade gut mit den deutschen Tennisprofis und dem einzigen österreichischen Vertreter gemeint: Während der sich langsam wieder an die Weltspitze herantastende Dominic Thiem mit dem Montreal-Champion Pablo Carreno Busta aus Spanien "gesegnet" wurde, bekamen die Mannen des DTB zum Auftakt durchwegs gesetzte Spieler als Gegner präsentiert.

Im Doppelwettbewerb gehen für Deutschland als auch für Österreich die üblichen Verdächtigen an den Start - wobei für das Alpenland im Singular gesprochen werden muss. Die ganz großen Doppeltage als mit Julian Knowle, Alexander Peya, Oliver Marach und Jürgen Melzer noch eine stattliche Anzahl an Teamplayern in den Grand-Slam-Rastern zu finden waren sind mittlerweile moderne Geschichte. Einzig Philipp Oswald lässt kein völliges Loch entstehen, der Vorarlberger hat sich kürzlich mit Robin Haase zusammengetan und auch schon ein paar kleine, feine Erfolge mit dem Niederländer feiern können.

Deutsche Teams sind gesetzt

Für Deutschland trumpfen das Top-Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies - in New York an zwölf gereiht - auf. Die zweifachen French-Open-Sieger erreichten 2019 in Flushing Meadows das Halbfinale und scheiterten im Vorjahr in der Runde der letzten Acht. Tim Pütz, mit seinem neuseeländischen Standard-Partner Michael Venus an vier gesetzt, hat in der US-amerikanischen Millionen-Metropole noch eine gewisse Bringschuld, stand erst einmal (2018) in der zweiten Runde.

Die Verlosung hat Pütz jedenfalls ein machbares Los beschert: Das deutsch-niederländische Gespann trifft in Runde eins auf Andrey Golubev (Kasachstan) und Pedro Martinez (Spanien). In einer möglichen zweiten Runde könnten entweder die beiden Portugiesen Nuno Borgen und Francisco Cabral oder die ecuadorianisch-mexikanische Mischung Nicolas Barrientos Miguel Angel Reyes-Varela warten.

Sollten Oswald/Haase gegen Ilya Ivashka (Belarus) und Sonwoo Kwon (Südkorea) siegreich bleiben und auch Krawietz/Mies die Lokalmatadore Marcos Giron und Mackenzie McDonald unter Kontrolle halten können, gäbe es in Runde zwei jedenfalls eine Spielpaarung mit gewisser Brisanz - da würden dann der Österreicher und die beiden Deutschen aneinander geraten. Es bliebe hoffentlich nicht das einzige Highlight für die patriotische Seele in den späteren Turniertagen.

Hier das Doppel-Tableau aus New York.