US Open 2023: Die letzten Asse von John Isner

Kurz vor den US Open gab John Isner seinen Rücktritt vom Profitennis bekannt. Seine gefürchteten Aufschläge werden in New York die letzten auf der Tour sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 12:56 Uhr

© Getty Images John Isner bestreitet bei den US Open sein Erstrundenmatch gegen Facundo Diaz Acosta. Es könnte sein letztes sein.

14.018. Diese Zahl steht für die Asse, die John Isner in seiner langen Karriere als Profi serviert. Reduziert auf seinen Aufschlag, doch hoch dekoriert. 16 Titel auf der ATP-Tour und 15 weitere Finalteilnahmen stehen beim 2,08 Meter großen Amerikaner in der Vita. 2018 gelang im Spätherbst der Karriere der größte Titel beim Masters in Miami. Kurz darauf stand das Karrierehoch in den Top10 mit Platz acht. Alles Erfolge, die nicht nur mit einem Aufschlag errungen werden können

Isner verbesserte im Verlauf seiner Karriere den Return. Auch die Arbeit an der Beweglichkeit war im Trainingsprogramm vorhanden. In beiden Kategorien mag Isner dadurch niemals zu den Besteh gehört, doch mit dem herausragenden Serve als Basis holte der 38-Jährige das Maximum aus seiner Laufbahn heraus.

Isners Match gegen Mahut für immer legendär

Und natürlich wird John Isner auch für immer mit dem längsten Match in der Geschichte verbunden bleiben. Drei Tage lang dauerte die Partie gegen Nicolas Mahut 2010 in Wimbledon. Geschrieben wurde darüber bis heute genügend. Was die gesellschaftlichen Ansichten angeht, gilt der Texaner als sehr konservativ. Das waren auch die Orte seiner Turniersiege. Bis auf zwei seiner Titel in Auckland, waren alle Erfolge in den USA. Zuhause eben. Dort, wo alle sich am wohlsten fühlen.

Sein Match gegen Facundo Diaz Acosta könnte am Dienstag sein letztes sein. Zuhause wird man John Isner jetzt häufiger antreffen. Asse erlangt er dann noch höchstens beim Kartenspiel.