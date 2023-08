US Open: Diese Erstrundenmatches muss man sehen

Der erste Blick bei jeder Grand-Slam-Auslosung gilt oftmals den eigenen Landsleuten und den Stars der Szene. Der zweite Blick schaut dann genauer, welche Matches in der ersten Runde überzeugen könnten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 09:20 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht in der ersten Runde das Kräftemesse mit Ugo Humbert bevor.

Ugo Humbert und Matteo Berrettini sollte durchaus ein Match sein, das Potenzial für eine längere Auseinandersetzung hat. Und dabei vom Niveau auch durchaus überzeugen könnte. Der Franzose Humbert geht als Gesetzer Spieler an Position 29 ins Turnier. Titel in Cagliari und Bordeaux brachten den 25-Jährigen wieder an die Top30 heran. Berrettini liegt in dieser Woche fünf Plätze hinter Humbert im Ranking auf Platz 36. Sicherlich also für beide Spieler ein unbequemes Los.

Stefanos Tsitsipas bekommt es mit Milos Raonic zu tun, der sicherlich weit entfernt ist vom Niveau vergangener Jahre. Jedoch auf dem US-Hardcourt gerne mit seinem Serve Probleme bereitet. Gerade für Tsitsipas, der immer wieder angreifbar wirkt, eine Herausforderung.

Favoriten Alcaraz, Djokovic und Co. mit machbaren Losen

Zu den Popcorn-Matches der ersten Runde sollten die Begegnungen der favoriten eher nicht gehören. Bzw. wäre ein sehr enger Matchverlauf eher überraschend. Carlos Alcaraz (vs. Dominik Koepfer) und Jannik Sinner (vs. Yannick Hanfmann) können beriets zu Beginn die Anzahl der deutschen Speiler erheblich dezimieren und werden dies wohl auch schaffen. Novak Djokovic hat mit dem Franzosen Alexandre Muller eher ein entspannteres Los. Auch Daniil Medvedev, der sich mit Attila Balasz messen darf, und Casper Ruud, Gegner wird ein Qualifikant, haben definitiv mehr als machbare Aufgaben.

Hier der komplette Männer-Draw der US Open