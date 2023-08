US Open: Djokovic und Thiem steigen am Montag ein, Alcaraz und Zverev erst am Dienstag im Einsatz

Während Topfavorit Novak Djokovic und der Österreicher Dominic Thiem bei den US Open bereits am Montag ins Turniergeschehen eingreifen, müssen sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bis Dienstag gedulden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic nimmt die US Open als Topfavorit in Angriff

Wie die Veranstalter der US Open wenige Stunden nach der Auslosung mitteilten, werden bei den Herren am Montag die Matches der unteren Hälfte stattfinden. Somit steigt der 23-fache Major-Sieger Novak Djokovic beim letzten Grand-Slam-Event des Jahres gleich am ersten Turniertag ins Geschehen ein. Der 36-Jährige trifft zum Auftakt auf Alexandre Muller und würde bei einem Sieg gegen den Franzosen nach den US Open auf Weltranglistenplatz eins zurückkehren.

Auch aus österreichischer Sicht wird es bereits am Montag spannend, werden doch sowohl Dominic Thiem (gegen Alexander Bublik) als auch Sebastian Ofner (gegen Nuno Borges) im Einsatz sein. Aus internationaler Sicht markiert die Begegnung zwischen Stefanos Tsitsipas und Milos Raonic das Highlights des ersten Tages.

Koepfer und Hanfmann mit Herkulesaufgaben

Die vier fixen Hauptfeld-Teilnehmer aus Deutschland spielen unterdessen allesamt erst am Dienstag. Die größte Aufgabe wartet dabei auf Dominik Koepfer: Der 29-Jährige bekommt es zum Auftakt mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz zu tun. Auch Yannick Hanfmann ist in seinem Match gegen Jannik Sinner krasser Außenseiter, bessere Chancen dürfen sich Daniel Altmaier (gegen Constant Lestienne) und insbesondere Alexander Zverev (gegen Aleksandar Vukic) ausrechnen.

Im Gegensatz zu den Herren starten die Frauen mit der oberen Hälfte. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (gegen Rebecca Peterson) wird daher wie Elena Rybakina (gegen Marta Kostyuk) und die vorläufig einzige Österreicherin Julia Grabher (gegen Xiyu Wang) bereits am Montag spielen. Die drei deutschen Hauptfeld-Teilnehmerinnen Tamara Korpatsch (gegen Irina-Camelia Begu), Anna-Lena Friedsam (gegen Elina Svitolina) und Tatjana Maria (gegen Petra Martic) bestreiten ihre Erstrundenpartien am Dienstag.

Das Einzel-Tableau der Herren

Das Einzel-Tableau der Damen