US Open: Dominic Thiem fehlt auf Entry List für die Qualifikation

Dominic Thiem scheint nicht auf der Entry List für die Qualifikation zu den US Open auf. Der Österreicher könnte noch via Wildcard am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 20:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nimmt Dominic Thiem an den US Open 2024 teil?

Die Qualifikation für die US Open 2024 wird ohne Dominic Thiem stattfinden. Der Österreicher, der seine Karriere im Herbst dieses Jahres bei den Erste Bank Open in Wien beenden wird, scheint nicht auf der am Dienstag veröffentlichten Entry List auf.

Thiems aktuelle Rankingposition von Platz 145 hätte locker für einen Start in der Qualifikation genügt. Ganz ausgeschlossen ist ein Start des 30-Jährigen in New York allerdings nicht: Via Wildcard könnte der US-Open-Champion von 2020 noch in den Hauptbewerb rutschen.

Gutes Zeichen?

Thiem reichte bei den Turnierveranstaltern bereits eine diesbezügliche Nachfrage ein, eine offizielle Zu- oder Absage gibt es derzeit noch nicht. Sein Verzicht auf die Qualifikation könnte allerdings als gutes Zeichen interpretiert werden.

Sollte Thiem keine Wildcard erhalten, wäre seine Grand-Slam-Karriere beendet. Seinen bislang letzten Auftritt bei einer der vier Major-Turniere absolvierte der Niederösterreicher in diesem Jahr bei den French Open in Paris, wo er in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Otto Virtanen verlor.