US Open: Dominic Thiem ist mit dem Grandstand bestens vertraut

Dominic Thiem wird sein Auftaktmatch gegen Alexander Bublik bei den US Open 2023 in einem Stadium bestreiten, das ihm bestens bekannt ist: dem Grandstand.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 19:33 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt am Montag erstmals bei den US Open 2023 auf

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Die vielen Millionen US Dollar, die die USTA alljährlich und trotz steigender Preisgelder jedes Jahr mit den US Open verdienen, schlagen sich ja auch auf der Anlage des Billie Jean King National Tennis Centers nieder. Der historische Grandstand, auf dem etwa Dominic Thiem 2014 noch Feliciano Lopez nach einer längeren Regenpause in drei Sätzen abgefiedelt hat, ist längst an einen anderen Ort verpflanzt worden. Der Zusammenschluss des alten Armstrong-Stadiums mit einem zweiten Court - dem Grandstand eben - würde den Ansprüchen heutzutage nicht mehr gerecht werden. Es sind einfach zu viele Menschen unterwegs.

Apropos Dominic Thiem aber, apropos neuer Grandstand. Dort wird der Champion von 2020 seine Kampagne bei den diesjährigen US Open beginnen (Montag ab 17 Uhr live bei sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker), mit etwas unklaren Aussichten. Nicht nur, weil Gegner Alexander Bublik als sehr launisch gilt. Sondern auch, weil hinter Thiems Fitness ein kleines Fragezeichen steht. Den Start in Winston-Salem musste er bekanntlich absagen, danach war von einer Art Gastritis die Rede.

Thiem schlägt Bublik 2019 in Paris

Gegen Bublik hat Thiem einmal gespielt, vor etwas mehr als vier Jahren in Runde zwei von Roland Garros. Wer sich erinnern kann: Es hat nicht viel gefehlt, und Thiem hätte damals - auf der Höhe seiner Schaffenskraft - in einen fünften Satz gemusst. Bublik hat sich seitdem verbessert, in diesem Jahr in HalleWestfalen das traditionsreiche 500er gewonnen und zuletzt eher bei Schaukämpfen denn auf der Tour brilliert.

Es sollte also trotz der Schieflage in der Weltrangliste (Alexander Bublik rangiert auf Position 27, Dominic Thiem auf 82) ein mindestens unterhaltsames Match werden. Thiem kennt den Court gut, er hat dort schon Alex de Minaur oder Taylor Fritz geschlagen. Andererseits war es auch jener Court, auf dem Thiem gegen Juan Martin del Potro nach 2:0-Satzführung noch eine seiner bittersten Niederlagen hinnehmen musste.

Unter ganz anderen Umständen freilich, als am morgigen Montag zu erwarten sind: Gegen den argentinischen Volkshelden hatte Dominic Thiem ein Auswärtsspiel vor vollen Rängen. Gegen Alexander Bublik sollten auch Kurzentschlossene noch einen Platz finden. Die aktuell Verfassung des Courts hat sich Thiem jedenfalls am Samstag schon einmal angesehen: in einer Trainingseinheit mit Thanasi Kokkinakis.

