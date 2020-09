US Open: Dominic Thiem mit sich zufrieden - und von Andy Murray begeistert

Dominic Thiem hat sich vor seiner Pressekonferenz nach dem Erstrunden-Sieg bei den US Open 2020 noch ein paar Minuten Andy Murray gegönnt. Mit Recht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 07:06 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft am Donnerstag auf Sumit Nagal

Im vergangenen Jahr war die Mission „US Open Sieg“ für Dominic Thiem nach nur einer Partie beendet, gegen Thomas Fabbiano verlor der Österreicher geschwächt durch eine Krankheit in vier Sätzen. Zwölf Monate später steht Thiem in Runde zwei, im Grunde ungefährdet, auch wenn es der aktuelle Weltranglisten-Dritte zwischenzeitlich ein wenig spannend gemacht hatte.

Von seiner Leistung gegen Jaume Munar, der nach dem Verlust des zweiten Satzes aufgeben musste, war Thiem durchaus angetan. Das Match wäre bis zum Stand von 7:6, 4:3 komplett normal gewesen, erst dann habe sich Munar beim Service nicht mehr abdrücken können. Spielerisch wäre es nicht einfach gewesen, weil die Courts im Arthur Ashe und Louis Armstrong Stadium ziemlich langsam seien. Dazu habe auch noch der Wind eine Rolle gespielt.

Thiems Rückhand vom Wind beeinflusst

Sein Paradeschlag, der Rückhand-Longline, sei ihm allerdings schon abgegangen. „In ein paar Situationen habe ich mir auch nach dem Ballwechsel gedacht, das wäre der richtige Schlag gewesen. Aber wenn es windig ist, habe ich Probleme mit meiner normalen Rückhand, da greife ich gerne auf den Slice zurück. Ich hoffe aber, dass der Schlag da sein wird, wenn ich ihn brauche. Und davon gehe ich auch aus."

In Hinblick auf seinen nächsten Gegner, den Inder Sumit Nagal, hat Dominic Thiem schon 2019 unabsichtlich Scouting betrieben. „Ich habe sein Match im letzten Jahr gegen Roger komplett gesehen. Und kann mich erinnern, dass er eine fantastische Vorhand hat.“ Er werde sich dennoch ein paar Highlights von Nagals Match gegen Bradley Klahn am Dienstag ansehen. Es gelte aber: Jeder, der hier am Start sei, könne exzellentes Tennis spielen.

Nach seinem Match hat sich Dominic Thiem noch ein paar Eindrücke von der Partie zwischen Andy Murray gegen Yoshihito Nishioka gegeben. Und zeigte sich vom Schotten, wieder einmal, zutiefst beeindruckt. „Er war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler - und ist es immer noch. Vor allem, wie er fightet. Natürlich bewegt er sich bei weitem nicht mehr so wie in seiner Topzeit. Das wissen alle, das weiß auch er selbst. Der Wille von ihm ist aber Wahnsinn. Mir kommt es auch vor, als wäre er zu unterbewertet. Er ist definitiv einer der besten Spieler aller Zeiten."