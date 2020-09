US Open: Dominic Thiem sorgt für Rekordquoten, auch Alexander Zverev zieht Fans vor das TV-Gerät

Während Dominic Thiem in Österreich im Finale der US Open 2020 bei ServusTV für einen wahren Zuschauerboom verantwortlich zeichnete, sorgte Alexander Zverev bei Eurosport für gute Quoten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2020, 19:08 Uhr

© Getty Images Ein Quotenrenner, hauptsächlich in Österreich: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev

In absoluten Zahlen gemessen haben in Deutschland sogar mehr Fans das Finale der US Open 2020 zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem als in Österreich: Durchschnittlich 800.000 Zuschauer verfolgten die etwas mehr als vier Stunden lange Partie bei Eurosport.

Bezogen auf die Bevölkerungsgröße war die Attraktivität von Thiem in dessen Heimatland dann aber doch noch um ein vielfaches höher. Über die gesamte Spieldauer waren es im Durchschnitt 400.000 Fans, die den ersten Grand-Slam-Erfolg des 27-jährigen Niederösterreichers auf ServusTV verfolgten. Was einem Marktanteil von knapp 30 Prozent bei den Zuschauern ab zwölf Jahren bedeutet.

Der genaue Verlauf während der Übertragung bei ServusTV sah folgendermaßen aus:

22:17 Uhr – 417.000 Zuschauer sind bei Matchbeginn dabei.

22:57 Uhr – Die absolute Spitze ist mit 526.000 Zuschauern erreicht.

23:21 Uhr – 497.000 Zuschauer – obwohl es im zweiten Satz gar nicht gut läuft für Dominic Thiem.

23:36 Uhr – Thiem verliert den zweiten Satz – Absturz auf 394.000

00:00 Uhr - 373.000 sind um Mitternacht noch dabei.

00:27 Uhr – Ein Anstieg auf 404.000, als Dominic den dritten Satz gewinnt.

01:09 Uhr – 320.000 sind dabei, als Thiem den Satzausgleich schafft

01:15 Uhr – Der Tiefststand: 290.000, als Alexander Zverev im 5. Satz auf 1:1 stellt.

02:08 Uhr – Wieder ein Anstieg auf 354.000 Zuschauer, als das Tiebreak beginnt!

02:19 Uhr – Beim Matchball sind noch unglaubliche 334.000 Zuschauer live dabei!