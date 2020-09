US Open: Dominic Thiem vor Finale gegen Alexander Zverev - "Es ist für uns beide eine Riesenchance"

Dominic Thiem weiß vor dem US-Open-Finale gegen Alexander Zverev (Sonntag, 22 Uhr MESZ, live bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) um die große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 22:52 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem kämpft in New York um seinen ersten Grand-Slam-Titel

Wenn Dominic Thiem am Sonntag um kurz nach 16:00 Uhr Ortszeit das Arthur Ashe Stadium betreten wird, wartet auf den Österreicher eine Premiere: Erstmals in seiner Karriere wird der 27-Jährige als Favorit in ein Grand-Slam-Finale gehen, bei den bisherigen drei Anläufen stand Thiem mit Rafael Nadal (French Open 2018 und 2019) und Novak Djokovic (Australian Open 2020) jeweils der große Dominator des Turniers gegenüber.

Gegen Alexander Zverev wird dies nicht der Fall sein. Thiem spielte bei den diesjährigen US Open bislang überzeugender, aggressiver und taktisch klüger als der Deutsche - schlichtweg besser. Doch ein Finale hat - wie es so schön heißt - seine eigenen Gesetze. Das weiß auch der Niederösterreicher: "Ich glaube, es ist ein großer Druck für uns beide. Wir arbeiten beide seit einer sehr langen Zeit sehr hart, um diesen Titel zu holen."

Dass Zverev in New York in seinem ersten Major-Endspiel steht, ist für Thiem nicht zwingend entscheidend: "Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großer Vorteil ist. Es ist für uns beide eine Riesenchance. Wir beide haben alles dafür gemacht, dass wir in der Situation sind, dass wir den ersten ganz großen Titel holen. In dem Moment, wo ich den Platz betrete, werde ich sicher keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass das jetzt mein viertes Finale ist und ich bei den ganzen Grand Slams richtig gut gespielt habe, sondern meine ganze Konzentration darauf richten, dass ich das Match so gut wie möglich bestreite."

Stober gibt Entwarnung

Taktisch darf man wohl von einer ähnlichen Ausrichtung ausgehen wie bei der Galavorstellung gegen Daniil Medvedev: viel Slice mit der Rückhand, noch mehr Spin mit der Vorhand. Zudem wird der Return bei der Aufschlagstärke des gebürtigen Hamburgers ein entscheidenden Faktor sein. "Der wichtigste Schlüssel wird für mich der Return seines Aufschlags sein, weil sein erstes Service ist momentan eines der besten, wenn nicht das beste da draußen", so Thiem.

Angst, dass Thiem nicht hundertprozentig fit ins Endspiel gehen wird, müssen sich seine Fans keine machen - nach dem Tiebreak des zweiten Satzes gegen Medvedev musste sich der Österreicher an der Achillessehne behandeln lassen. "Nach der ersten Untersuchung ist es aber doch nicht so schlimm, wie es vielleicht ausgesehen hat. Das kriegen wir auf alle Fälle bis Sonntag hin. Domi wird voll da und spielbereit sein", gab Physiotherapeut Alex Stober Entwarnung.

Angesichts des Turnierverlaufs könnte Thiem körperlich sogar einen kleinen Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten haben. Bislang gab der Lichtenwörther nur gegen Marin Cilic einen Satz ab, Zverev verlor hingegen sechs Durchgänge und musste im Halbfinale gegen Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand aufholen.

Thiem strotzt vor Selbstvertrauen

Doch Thiem geht davon aus, dass beide Spieler körperlich aus dem Vollen schöpfen können: "Er ist topfit, wenn man ihn anschaut. Unglaublich gut trainiert, Wahnsinnsausdauer - ich erwarte ihn am Sonntag topfit am Platz und ich weiß von mir selbst, dass in einem Grand-Slam-Finale einfach die Anspannung, die Emotionen so hoch sind, dass man die Müdigkeit nicht spürt. Daher würde ich sagen, dass wir beide hundertprozentig reingehen."

Für Thiem spricht neben seiner herausragenden Form auch der direkte Vergleich. Der 27-Jährige gewann sieben der neun absolvierten Begegnungen, auch die bis dato letzte im Halbfinale der Australian Open ging an den Weltranglistendritten. Dementsprechend selbstbewusst geht Thiem in das vierte Grand-Slam-Finale seiner Karriere: "Ich spiele sehr gut und fühle mich körperlich sehr wohl. Ich werde alles dafür tun, dass ich mir den großen Traum erfülle."

