US Open: Dominic Thiem vs. Sumit Nagal im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem geht als ganz großer Favorit in sein Zweitrundenduell mit Sumit Nagal. Das Spiel soll gegen 20:00 Uhr europäischer Zeit beginnen. Das Spiel gibt es live bei ServusTV und im Eurosport Player zu sehen. Hier bei tennisnet.com findet ihr einen Liveticker zum zweiten Auftritt von Dominic Thiem.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 10:05 Uhr

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde der US Open auf Sumit Nagal

Dominic Thiems Auslosung bei den diesjährigen US Open darf als durchaus angenehm eingestuft werden. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den Sandplatzspezialisten Jaume Munar trifft der Österreicher nun in Runde zwei auf Sumit Nagal, die Nummer 124 der aktuellen ATP-Charts. Standesgemäß geht Dominic Thiem, bereits die Nummer drei der Welt, als haushoher Favorit ins Rennen.

Während der Österreicher nämlich bei bereits 16 Titeln auf der ATP-Tour hält, wartet Sumit Nagal noch auf seinen ersten. Auch in puncto Grand Slams ist der Lichtenwörther der weitaus erfahrenere wie auch erfolgsverwöhntere Athlet. Für Nagal ist es nach dem Erstrundenaus im Vorjahr gegen Roger Federer in Flushing Meadows der erst zweite Auftritt im Hauptfeld eines Major-Turniers. Dominic Thiem hingegen stehen bereits drei Finalteilnahmen bei Grand Slams zu Buche.

Lediglich das Head-to-Head der beiden ist ausgeglichen, das liegt aber größtenteils an dem Fakt, dass dies das erste Duell zwischen Dominic Thiem und Sumit Nagal sein wird. Der Inder hat in der ersten Runde der US Open Bradley Klahn in vier Sätzen ausgeschaltet, Dominic Thiem nach zwei gewonnen Durchgängen von einer Aufgabe von Jaume Munar profitiert. In der dritten Runde würde laut Auslosung wohl Marin Cilic warten.

Dominic Thiem vs. Sumit Nagal, wo es einen Livestream gibt

Das Zweitrundenduell zwischen Dominic Thiem und Sumit Nagal gibt es live bei ServusTV im FreeTV sowie im Livestream auf servustv.com, außerdem wird das Match im Eurosport Player übertragen. Hier bei tennisnet.com findet ihr indessen einen Liveticker zum zweiten Auftritt des Österreichers.