US Open: Fanwanderungen auf der Tribüne? Kein Problem!

Einlass bei Wechselpausen war früher. Bei den US Open ist den Fans in Sachen Bewegung nun fast alles erlaubt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 10:26 Uhr

© Getty Images Das Grundrauschen im Arthur Ashe Stadium ist grundsätzlich sehr mächtig

Es mangelt den US Open ja grundsätzlich nicht an einer soliden Geräuschkulisse. Vor allem im Louis Armstrong Stadium geht es zu wie im sprichwörtlichen Taubenschlag. Auch wenn die Fans auf ihren Plätzen sitzen. Das Grundrauschen wird nun noch ein wenig mehr werden. Denn mittlerweile ist alles erlaubt. In erster Linie ein Kommen und Gehen der zahlenden Gäste - solange es nicht die Plätze direkt hinter den Grundlinien betrifft.

Das entbindet nun das Ordnungspersonal von dessen edelster Aufgabe, nämlich dem Abriegeln der Eingänge, bis wieder eine Wechselpause ansteht. Die Akteure auf dem Court schien es zumindest nicht weiter zu stören, offenbar hatte sie die USTA gut auf die Änderungen vorbereitet.

Berrettini und die beweglichen Tribünen von Gstaad

Für Alexander Zverev geht es jedenfalls völlig in Ordnung, wie er nach seinem Auftaktsieg gegen Maximilian Marterer in der Pressekonferenz erzählte. Mit der oben erwähnten Ausnahme: Wenn man als Returnspieler in die Sonne schaue und sich hinter der Grundlinie ein Fan mit weißem T-Shirt bewege, dann werde es schwierig.

Auch Matteo Berrettini kann mit beweglichen gut leben. Er habe das erstmals in Gstaad miterlebt, sagte der Italiener auf Nachfrage. Dort allerdings hätte sich die gesamte Tribüne bewegt, weil diese nur provisorisch aufgestellt worden war. Je größer das Stadion, umso weniger Probleme erwarte er. Da kann dem großartigen Matteo geholfen werden: In Runde zwei geht es gegen Taylor Fritz. Das schreit beinahe nach einem Treffen im Arthur Ashe Stadium. Und dort ist das Gewusel eh schon gelernt.