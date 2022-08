US Open: Fehlendes Fingerspitzengefühl? - Moderna ist Sponsor in Flushing Meadows

Was hat sich der US-amerikanische Tennisverband wohl dabei gedacht, den Pharmakonzern Moderna als Sponsor für die US Open 2022 an Bord zu holen? Kalmierend wirken wird die Partnerschaft womöglich nicht. Ein kleiner Kommentar dazu.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 20:23 Uhr

© Getty Images Moderna ist auch Sponsor des Bostoner Baseballclubs Red Sox

Was haben American Express, Lavazza, Rolex, J.P. Morgan, Tiffany & Co. und Moderna gemeinsam? Sie alle (und noch einige andere) sind offizielle Sponsoren der US Open 2022. Während sich Kaffeeproduzenten, Finanzdienstleister oder Juweliere recht problemlos in das Unterstützer-Potpourri eines Tennis-Grand-Slam-Turniers einflechten lassen, mutet in heutigen Tagen ein Pharmakonzern als Geldgeber etwas seltsam an - zumal wenn es einer derjenigen ist, die mRNA-Impfstoffe produzieren und sich in den letzten 20 Monaten besonders mit der Produktion eines Covid-19-Impfstoffs hervorgetan haben.

Der Moderna-Impfstoff - von einer US-amerikanischen Firma entwickelt - ist das im westlichen Staatenverbund am häufigsten verwendete Vakzin, das prophylaktisch gegen die Corona-Erkrankung eingesetzt wird. Und das viele Pharmabetriebe in den letzten eineinhalb Jahren prächtig Gewinn gemacht haben, ist auch kein großes Geheimniss. Soweit also alles noch gut.

© (c) USTA

Allerdings: Nachdem der 21-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic augrund seiner Impfverweigerung in diesem Jahr bereits das Major-Event in Australien mit großem Medien-Brimborium verpasst hat und nun eben auch bei den US Open nicht antreten darf, ergibt sich möglicherweise dann doch ein gewisses Konfliktpotential. Das letzte Monat wurde über wenig andere Themen in der "Tennis-Blase" so heiß diskutiert, wie über das Einreiseverbot des Serben in die USA.

Kann oder muss man dem US-amerikanischen Tennisverband nun mangelndes Fingerspitzengefühl vorwerfen oder gehört das einfach zum Business dazu - ganz nach dem Motto: wer zahlt schafft an. Eines ist mit Sicherheit klar: Der Nährboden für Verschwörungstheoretiker wird mit solch einer Aktion keinesfalls kleiner. Empathiefähigkeit sollte auch bei Mega-Sportevents dieser Größenordnung nicht fehlen.