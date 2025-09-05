US Open: Finale! Sabalenka dreht Match gegen Pegula

Aryna Sabalenka ist mit einem 4:6, 6:3 und 6:3 gegen Jessica Pegula in das Finale der US Open 2025 eingezogen. Dort trifft sie am Samstag entweder auf Naomi Osaka oder Amanda Anisimova.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 03:31 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht bei den US Open erneut im Finale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Aryna Sabalenka fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung bei den US Open. Die Weltranglisten-Erste startete eigentlich stark, leistete sich dann eine mehrminütige Konzentrationslücke und gewann am Ende doch ungefährdet mit 4:6, 6:3 und 6:3.

In der Wiederauflage des Endspiels von 2024, das Sabalenka mit 7:5 und 7:5 für sich hatte entscheiden können, gelang der Belarussin im ersten Satz ein frühes Break. Pegula egalisierte dieses aber nicht nur, sondern legte gleich ein zweites nach, sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:4.

Sabalenka kampflos ins Halbfinale

Was aber Sabalenka nur ein bisschen kratzte. Die Turnierfavoritin, die im Viertelfinale gar nicht antreten musste, weil Gegnerin Marketa Vondrousova zurückzog, agierte in weiterer Folge nicht nur druckvoll. Sondern streute auch Dropshots ein, die zwar nicht immer zum Erfolg führten, Pegula aber doch aus dem Konzept brachten.

Nach dem Satzausgleich legte Sabalenka gleich wieder nach, nahm Pegula deren Aufschlag ab. Im sechsten Spiel erarbeitete sich die Lokalmatadorin drei Chancen zum Comeback, Sabalenka parierte. Ein paar Minuten später hieß es wieder Breakball für Jessica Pegula, aber erneut hatte Sabalenka die richtige Antwort parat. Und auch wenn die Branchenprima ihre ersten beiden Matchbälle noch ungenutzt ließ - nach 2:05 Stunden Spielzeit durfte Aryna Sabalenka dann doch einen Freudenschrei in die New Yorker Nacht hinausbrüllen.

Im Endspiel am Samstag kommt es nun zum Treffen entweder mit der zweimaligen US-Open-Siegerin Naomi Osaka oder Amanda Anisimova. Gegen die Amerikanerin hat Sabalenka zuletzt in Wimbledon im Halbfinale verloren.

