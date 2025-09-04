US Open live: Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula

Aryna Sabalenka trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Jessica Pegula. Das Match gibt es ab ca. 01:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 13:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jessica Pegula und Aryna Sabalenka bei der letztjährigen US Open-Siegerehrung

Das Finale der US Open 2024 geht in die zweite Runde – diesmal treffen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula allerdings bereits im Halbfinale aufeinander. Favoritin ist die Nummer eins der Welt, die schon im Vorjahresendspiel gegen Pegula nichts anbrennen ließ. Zudem führt Sabalenka im direkten Vergleich mit 7:2 Siegen. Die letzte Begegnung fand bei den Miami Open 2025 statt – auch dort gewann Sabalenka das Finale ohne Satzverlust. Doch Pegula marschierte bei ihrem Heim-Slam äußerst souverän unter die letzten Vier – es bleibt also spannend.

Ein kleiner Vorteil liegt bei Sabalenka: Durch die Aufgabe von Marketa Vondrousova zog die Belarussin ohne einen einzigen gespielten Punkt ins Halbfinale ein. Pegula hingegen setzte sich im Viertelfinale mit 6:3, 6:3 gegen Barbora Krejcikova durch.

Sabalenka vs. Pegula - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula gibt es ab 01:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York City