US Open: Genie Bouchard mit Comeback - Sieg in erster Quali-Runde

Genie Bouchard steht nach ihrer Schulter-Operation wieder auf dem Platz, bei den US Open feierte sie hierbei ihren ersten Sieg.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 08:08 Uhr

© Getty Images Genie Bouchard

Bouchard gewann ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gegen Yuki Naito souverän mit 6:3, 6:3. Sie trifft nun auf die an vier gesetzte Linda Noskova.

Für die Kanadierin ist der erste Sieg im Qualifikationsturnier der US Open schon jetzt ein großer Erfolg, sie spielt in New York ihr zweites Turnier seit dem Frühjahr 2021. Bouchard hatte sich nach langen Problemen und nicht erfolgreichen konservativen Behandlungen einer Schulteroperation unterziehen müssen und fiel mehr als ein Jahr lang aus. In der vergangenen Woche hatte sie bei einem ITF-Turnier in Vancouver ihr Comeback gefeiert, dabei zum Auftakt verloren.

Die ehemalige Weltranglisten-Fünfte ist aufgrund ihrer langen Spielpause derzeit ohne Ranking.

Kann Genie Bouchard noch mal durchstarten?

Die 28-jährige Bouchard hat in den vergangenen acht Jahren ein gigantisches Auf und Ab erlebt. 2014 schaffte sie den ganz großen Durchbruch mit zwei Halbfinals bei den Grand Slams und dem Finaleinzug in Wimbledon, 2015 konnte sie ihre Erfolge nicht wiederholen. Erst bei den US Open lief es wieder - hier aber rutschte Bouchard in der Umkleide aus und zog sich eine Gehirnerschütterung zu, sie musste sodann ihr Achtelfinale absagen. Später verklagte sie den US-Verband und holte angeblich eine hohe Vergleichssumme heraus.

Auf dem Court lief lief es mal besser, mal schlechter. Nach einem vergessenswerten 2017 fiel sie im Folgejahr fast aus den Top 200, schaffte zum Ende der Spielzeit 2018 aber wieder den Einzug unter die besten 100 Spielerinnen. 2020 rutschte sie bis auf Rang 330 ab. Und gerade, als sie wieder den Anschluss hergestellt hatte, mit Platz 116, musste sie den Eingriff an der Schulter vornehmen lassen.

Ob sie noch mal an vergangene Erfolge anknüpfen kann? Eine erfolgreiche Qualifikation in New York wäre ein starker Anfang.

