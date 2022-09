US Open: Iga Swiatek und Ons Jabeur erreichen das Endspiel in New York

Während Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka im Halbfinale der US Open über die volle Distanz gehen musste, hatte Ons Jabeur gegen Caroline Garcia leichteres Spiel.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 07:35 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht ebenso wie Ons Jabeur im Finale der US Open 2022

Ons Jabeur und Iga Swiatek duellieren sich um den Titel bei den US Open: Die 28 Jahre alte Tunesierin Jabeur legte in ihrem Halbfinale am Donnerstag ein enormes Tempo vor und jubelte bereits nach nur 65 Minuten über ihren 6:1, 6:3-Sieg gegen die chancenlose Französin Caroline Garcia. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (21) musste gegen die Belarussin Aryna Sabalenka deutlich mehr kämpfen, setzte sich aber letztlich 3:6, 6:1, 6:4 durch.

Während Jabeur im Titelmatch am Samstag (22 Uhr MESZ/Eurosport) die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Sieg besitzt, greift Swiatek nach ihrem Majortitel Nummer drei. "Nach Wimbledon habe ich viel Druck verspürt", sagte Jabeur, die bereits bei dem Rasenklassiker vor zwei Monaten im Endspiel stand: "Ich bin sehr erleichtert, dass ich meine Leistung bestätigen konnte. Die Hardcourt-Saison ist nicht so gut für mich gestartet, nun bin ich glücklich, dass ich erneut im Finale stehe."

Swiatek konnte im Juni zum zweiten Mal bei den French Open triumphieren und hofft nun auf ihren ersten ganz großen Coup auf dem Hardcourt. Es ist ihr erstes Finale in New York. "Es wird sicher ein sehr körperliches Match", sagte Swiatek zur anstehenden Partie gegen Jabeur: "Jetzt freue ich mich aber erstmal über das Erreichen des Endspiels."

