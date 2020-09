US Open: Jan-Lennard Struff scheitert erneut klar an Novak Djokovic

Jan-Lennard Struff hat auch sein drittes Duell mit Novak Djokovic im Kalenderjahr 2020 verloren. Der Warsteiner verlor in der dritten Runde der US Open mit 3:6, 3:6 und 1:6.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 03:08 Uhr

Novak Djokovic ließ wie schon in der Vorwoche Jan-Lennard Struff keine Chance

Die US Open, sie sind das sechste Einzel-Turnier, das Jan-Lennard Struff im Kalenderjahr 2020 bestreitet. Die US Open sind dabei aber auch das dritte Event, bei dem der Warsteiner im Turnierverlauf auf Novak Djokovic trifft - eine Rarität im Tenniszirkus. Eine Rarität, auf die Deutschlands Nummer zwei wohl gerne verzichten würde, hatte der Deutsche doch die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit dem 2020 noch unbesiegten Serben verloren geben müssen.

"Ich gehe mit dem Glauben raus, dass ich es packen kann", hatte Struff nichtsdestotrotz vor dem dritten Aufeinandertreffen anno 2020 mit Djokovic verlautbart, entsprechend kämpferisch startete der Deutsche auch in dieses Drittrundenduell. Bereits im ersten Spiel des Matches hatte der 30-Jährige einen Breakball, konnte diesen aber nicht verwerten. Stattdessen war es Djokovic, der seinem Kontrahenten das erste Mal den Aufschlag abnahm, der Serbe stellte damit auf 5:3 - und sicherte sich Satz eins wenig später mit 6:3.

Traumstart für Djokovic in Satz zwei

Durchgang zwei startete für Jan-Lennard Struff mit dem Worst-Case-Szenario, Novak Djokovic hatte gleich im ersten Spiel des Satzes vier Breakbälle, nutzte den letzten dieser und ging erneut mit Break in Führung. Der Warsteiner spielte in der Folge zumindest bei eigenem Aufschlag gut mit, konnte dem Branchenprimus bei dessen Service aber nicht gefährlich werden. So war es beim Stand von 5:3 ein neuerliches Break des Serben, das den identen Endstand in Durchgang zwei fixierte.

Einen ähnlich guten Start wie Djokovic im Satz zuvor hätte Jan-Lennard Struff im dritten Durchgang schaffen können, der Warsteiner hatte direkt im ersten Game zwei Breakbälle, ließ aber beide Chancen ungenutzt. Und so war es erneut der Serbe, der das erste Break des Satzes schaffte, zu Null nahm Djokovic Jan-Lennard Struff den Aufschlag zum 3:1 ab. Djokovic hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon in einen regelrechten Rausch gespielt, alles schien zu klappen beim scheinbar unschlagbaren Serben.

Djokovic nun gegen Carreno Busta

Der Weltranglisten-Erste schaffte direkt ein weiteres Break und servierte nach gerade einmal einer Stunde und 40 Minuten auf den Satz-, und damit Matchgewinn. Jan-Lennard Struff hatte nichts mehr entgegenzusetzen, der Warsteiner hatte in diesem Spiel trotz phasenweise ordentlicher Leistung schlicht und einfach keine Chance. Mit 6:3, 6:3 und 6:1 zieht Novak Djokovic in die Runde der besten 16 ein.

"Es war eine sehr gute Performance, insbesondere im zweiten und dritten Satz habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich fühle mich sehr gut und habe sehr viel Vertrauen in mein Spiel", so der Weltranglisten-Erste im On-Court-Interview. "Pablo Carreno Busta ist ein sehr solider Spieler, besitzt allerdings keine große Waffen. Ich hoffe, dass ich weiterhin so gut spielen werde", blickt Djokovic nun bereits in die nächste Runde.

Damit musste Jan-Lennard Struff auch sein drittes Duell des Jahres mit Novak Djokovic verloren geben, zu sicher, zu überlegen präsentierte sich dieser in dieser Drittrundenpartie. Der Serbe trifft nun im Achtelfinale auf Pablo Carreno Busta, der am frühen Abend Ricardas Berankis nicht den Hauch einer Chance gelassen hatte.

