US Open: Jannik Sinner kann gegen Daniil Medvedev die Nummer 1 einzementieren

Das absolute Viertelfinal-Highlight der diesjährigen US Open wird zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev über die Bühne gehen. Bei einem Sieg kann der Südtiroler richtig Vorsprung im ATP-Ranking rausholen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 14:50 Uhr

Jannik Sinner hat für den italienischen Tennissport ohnehin schon massig Geschichte geschrieben, ist der junge Mann aus Sexten doch der erste Profi aus dem südeuropäischen Land, der die Top-Position in der Herren-Weltrangliste erstürmen konnte. Und nun steigt auch die Wahrscheinlichkeit stark an, dass der 23-Jährige 2024 zum ersten Mal auf der Spitzenposition überwintern könnte. Und es ist eine ganz besondere Ehre nach den ATP-Finals im November an der Spitzenposition in die Winterpause zu gehen.

Aktuell liegt Sinner im Live-Ranking 2890 Zähler vor Carlos Alcaraz und 4020 Punkte vor dem großen Novak Djokovic, der dieses Jahr in New York bereits in der dritten Runde die Segel streichen musste. Doch auch der junge Spanier war überraschend in Runde zwei gegen den Niederländer Botic Van de Zandschlup K.O. gegangen. Und das macht den Weg für den Südtiroler frei für noch größere Abstände, wenngleich bereits die jetzigen Differenzen in dieser Saison praktisch kaum noch aufzuholen wären.

Noch Turniersiege zu verteidigen

Mit Alexander Zverev wird es nach dem Major in New York eine gesicherte neue Nummer zwei im ATP-Computer geben, doch auch der Hamburger sieht einen Rückstand von 2505 Punkten auf dem Konto. Und nach Zverevs Niederlage in der Runde der letzten Acht gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz kann dieser zumindest in Flushing Meadows keine Zähler mehr einheimsen.

Sinner wiederum, kann mit einem Triumph bei den diesjährigen US Open auf über 11.000 Punkte kommen, was ihm eine Nummer-eins-Position zum Jahreswechsel fast schon garantiert. Wahr ist, dass der Norditaliener bis Jahresende einiges an Punkten zu verteidigen hat, zum Beispiel die Turniersiege in Wien und Peking, oder das Endspiel der ATP-Finals. Doch Sinner müsste schon von einem Debakel ins nächste schlittern, damit für die Konkurrenz noch etwas gehen könnte.

