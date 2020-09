US Open live: Alexander Zverev vs. Adrian Mannarino im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es in der dritten Runde bei den US Open 2020 mit Adrian Mannarino zu tun. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 10:01 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den US Open zur Drittrundenpartie zwischen Adrian Mannarino und Alexander Zverev.

© Getty Images Alexander Zverev spielt gegen Adrian Mannarino

Zverev hat in den ersten beiden Runden jeweils über vier Sätze gehen müssen, war letztlich aber nie in echter Gefahr, aus dem Turnier auszuscheiden: Sowohl gegen Kevin Anderson, US-Open-Finalist 2017, wie auch gegen Brandon Nakashima zeigte die deutsche Nummer eins eine solide Leistung. Gegen den jungen US-Amerikaner servierte Zverev 24 Asse (bei zehn Doppelfehlern), der Aufschlag wird auch gegen Adrian Mannarino mit seine wichtigste Waffe sein. Der Franzose hat in Runde eins gegen Lorenzo Sonego gewonnen, sich danach gegenJack Sock durchgesetzt.

Im direkten Vergleich hat Alexander Zverev die Nase vorne: Zwei Mal hat er bislang gegen den Linkshänder gespielt, weder in ´s-Hertogenbosch 2017 auf Rasen noch in Stockholm 2016 in der Halle einen Satz abgegeben.

Zverev vs. Mannarino - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Adrian Mannarino gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.