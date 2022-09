US Open live: Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz bekommt es im Halbfinale der US Open (ab 01:00 Uhr MEZ) mit Frances Tiafoe zu tun. Das Match wird live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 18:27 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe spielen im Halbfinale der US Open 2022

Carlos Alcaraz hat beim Hammer-Match gegen Jannik Sinner im Viertelfinale einiges an Energie liegen lassen müssen - wenn das jedoch einer kompensieren kann, ist es wohl der 19-jährige Iberer. Frances Tiafoe hingegen machte gegen Andrey Rublev in drei Sätzen alles klar.

Gegen den US-Amerikaner liegt der Spanier nach einem Aufeinandertreffen 2021 in Barcelona im direkten Vergleich im Hintertreffen. Tiafoe siegte damals in der ersten Runde in zwei Sätzen 6:4, 7:6 (2).

Alcaraz vs. Tiafoe - wo es einen Livestream gibt

