US Open live: Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt heute um den erstmaligen Einzug in das Endspiel der US Open. Der Österreicher trifft auf den Vorjahresfinalisten Daniil Medvedev aus Russland. Das Match gibt es ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV sowie bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 12:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt heute um sein viertes Major-Finale

Was die Grand-Slam-Meriten anbelangt, hat Dominic Thiem gegenüber seinem Gegner im heutigen Halbfinale der US Open 2020 einen kleinen Vorsprung: Während Daniil Medvedev nämlich erst einmal in einem Major-Halbfinale gestanden hat, kann der Österreicher schon auf fünf Erfahrungswerte dieser Art zurückgreifen: Vier Mal in Roland Garros und zu Beginn des Jahres bei den Australian Open, immerhin schon crei Mal zog Thiem auch in das Finale ein. Ein Triumph bei einem der vier größten Tennisturniere steht freilich noch für beide aus.

Thiem und Medvedev haben bislang drei Matches gegeneinander bestritten, die Bilanz sieht Thiem mit 2:1 vorne. Im vergangenen Jahr trafen sich die beiden im Endspiel von Barcelona (Sieg für Thiem) und im Viertelfinale von Montreal (Sieg für Medvedev). Beiden Ergebnissen sollte man allerdings nicht allzu großen Aussagewert zumessen - die jeweiligen Verlierer befanden sich nicht im besten körperlichen Zustand.

Thiem vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev gibt es ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.