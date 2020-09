US Open live: Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Zum bereits dritten Mal treffen Jan-Lennard Struff und Novak Djokovic aufeinander, diesmal in der dritten Runde der US Open. Das Spiel gibt es live auf Eurosport und im Eurosport Player zu sehen und hier im Liveticker mitzulesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 14:27 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den US Open zur Drittrundenpartie zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff.

Novak Djokovic trifft in der dritten Runde der US Open auf Jan-Lennard Struff, hier im Liveticker

Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff können es offenbar nicht lassen. Schon zum dritten Mal im Kalenderjahr 2020 stehen sich die beiden auf der ATP-Tour gegenüber. Ein Fakt, dem angesichts der langen Unterbrechung der Tour doch eine gewisse Rarität zuzuschreiben ist. Den Anfang machten Struff und Djokovic Anfang des Jahres, der Warsteiner konnte den Branchenprimus bei den Australian Open zumindest zwei Sätze lang voll fordern, musste sich dann aber in vier Durchgängen geschlagen geben.

Das zweite Duell datiert erst von letzter Woche, als Novak Djokovic dem Deutschen im Viertelfinale der Western & Southern Open eine bittere Niederlage zufügte, lediglich vier Spielgewinne standen bei Struff am Ende zu Buche. Insgesamt gab es auf der ATP-Tour bereits vier Duelle zwischen Struff und Djokovic, letzterer konnte diese allesamt für sich entscheiden.

Natürlich spricht auch die Weltrangliste und die aktuelle Form eine klare Sprache zu Gunsten Novak Djokovics. Der Serbe hat den Platz an der Sonne der ATP-Charts inne, Struff aber liegt mit Platz 29 ebenfalls auf einem persönlichen Karrierehoch. Djokovic ist zugleich aber auch jener Mann, der 2020 noch ungeschlagen ist, eine Serie, die der Serbe auch halten will, wie er nach seinem Finalerfolg über Stefanos Tsitsipas in Dubai betonte.

Das Spiel ist als erstes Spiel der Nightsession im größten Tennisstadion der Welt, dem Arthur Ashe Stadium, angesetzt. Zuvor geben sich in diesem Naomi Osaka und Marta Kostyuk sowie Denis Shapovalov und Taylor Fritz die Ehre. Ebenfalls heute im Einsatz sind unterdessen Angelique Kerber, die als zweites Match nach 17:00 Uhr im Louis Armstrong Stadium auf Ann Li trifft, sowie Alexander Zverev der im selbigen direkt nach Kerber gegen Adrian Mannarino aufschlagen wird.

Struff vs. Djokovic, wo es einen Livestream gibt

Das Drittrundenduell zwischen Jan-Lennard Struff und Novak Djokovic wird live auf Eurosport im TV und im Stream im Eurosport Player. Außerdem gibt es hier bei tennisnet.com einen Liveticker zum Match.