US Open live: Jannik Sinner vs. Stan Wawrinka im Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Stan Wawrinka treffen in der dritten Runde der US Open 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr MESZ live im Livestream bei sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 20:42 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Stan Wawrinka treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Sinner und Wawrinka werden, der Italiener hat mit 3:2-Siegen knap die Nase vorne. Bei den US Open haben sich die beiden schon einmal getroffen: 2019 konnte sich Wawrinka in vier Sätzen behaupten.

Sinner vs. Wawrinka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Stan Wawrinka und Jannik Sinner gibt es ab 20 Uhr MESZ live im Livestream bei sportdeutschland.tv.

Hier das Einzel-Tableau der US Open