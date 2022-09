US Open live: Matteo Berrettini vs Andy Murray im TV, Livestream und Liveticker

Matteo Berrettini (ATP-Nr. 14) trifft in der dritten Runde der US Open auf Ex-Champ Andy Murray (ATP-Nr. 51) - ab 18 Uhr live im TV und Livestream auf Eurosport und bei Servus TV On - und in unserem Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 15:59 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini, Andy Murray

Andy Murray steht zum ersten Mal seit 2016 wieder in der dritten Runde der US Open - nach starken Auftritten. Gegen Matteo Berrettini: Wird's wohl ein hartes Ding.

2:1 steht's im direkten Vergleich für den Italiener, der zuletzt im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart gegen den Schotten siegte - der war dort am Ende jedoch angeschlagen.

Berrettini gegen Murray - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Matteo Berrettini und Andy Murray gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, auf ServusTV On sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open