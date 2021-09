US Open: Lloyd Harris biegt Reilly Opelka und trifft auf Alexander Zverev

Alexander Zverev kennt seinen Viertelfinalgegner bei den US Open 2021. Deutschlands Nummer eins bekommt es in der Runde der letzten Acht mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun, der Reilly Opelka entzauberte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 23:02 Uhr

Lloyd Harris ist der Viertelfinalgegner von Alexander Zverev

Alexander Zverev hatte im Viertelfinale der US Open 2021 mit dem Südtiroler Jannik Sinner so seine Probleme. Umso höher einzuschätzen ist daher, dass Deutschlands Nummer eins auch gegen den Youngster ohne Satzverlust blieb, am Ende doch ungefährdet das Ticket für die Runde der letzten Acht bei den US Open löste.

Im Viertelfinale trifft der Deutsche nun auf den Südafrikaner Lloyd Harris, der in diesem Jahr bereits etliche Achtungserfolge feiern konnte. Mit Dominic Thiem und Rafael Nadal besiegte Harris etwa gleich zwei Top-5-Spieler. Die starke Form nahm Harris auch direkt mit den Nordamerika-Swing, welchen der Südafrikaner nun mit dem Einzug ins Viertelfinale der US Open krönt.

In der Runde der letzten 16 konnte Lloyd Harris am Montag den Aufschlaghünen Reilly Opelka entzaubern, nachdem dieser trotz Breakrückstand etwas glücklich den ersten Durchgang hatte gewinnen können. Von da an dominierte aber der 24-Jährige das Geschehen in Flushing Meadows, mit 6:7 (6), 6:4, 6:1 und 6:3 machte Harris sein erstes Major-Viertelfinale perfekt. Bislang war für den Südafrikaner der Einzug in die dritte Runde eines Grand Slams das Höchste der Gefühle.