US Open: Eva Lys muss gegen „Angstgegnerin“ Noskova aufgeben

In ihrer Zweitrunden-Begegnung bei den US Open musste die Hamburgerin Evy Lys gegen ihre dominant spielende Gegnerin Linda Noskova nach Satzrückstand im zweiten Durchgang aufgeben und muss sich somit auch in der vierten Partie gegen die Tschechin geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 18:36 Uhr

© Getty Images In der zweiten Runde der US Open musste Eva Lys das Match gegen Linda Noskova im zweiten Satz verletzt aufgeben.

Auch wenn der direkte Vergleich von Eva Lys vor ihrer Zweitrunden-Begegnung bei den US Open 2025 gegen die Tschechin Linda Noskova mit 0:3 gegen die Hamburgerin sprach, sollte ihr der erste Satzgewinn beim letzten Aufeinandertreffen in Wimbledon Mut machen.

Und so startete Lys mit einem souveränen Aufschlagspiel und fand auch als Rückschlägerin gut in die Partie. Im weiteren Verlauf jedoch erhöhte die 20-jährige Noskova den Druck mit ihren glatten Schlägen und sicherte sich im dritten Spiel das Service ihrer Gegnerin. Auch im nächsten Aufschlagspiel unterliefen der Hamburgerin ein paar einfache Fehler zu viel und musste das Service mit einem Doppelfehler zum Doppel-Break-Rückstand abgeben. Nachdem die 23-Jährige ihr Aufschlagspiel nach Abwehr von drei Satzbällen zum 5:2 noch halten konnte, ließ sie sich beim Seitenwechsel bei einem Medical-Timeout in den Katakomben am Rücken behandeln. Die minutenlange Unterbrechung zeigte bei ihrer Gegnerin Wirkung, die im Anschluss ihr Aufschlagspiel mit zahlreichen Fehlern abgab und Lys im Anschluss weiter verkürzen konnte. Beim Stand von 5:4 hatte sich die Tschechin aber wieder gefangen und fixierte mit ihrer insgesamt vierten Möglichkeit den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt knüpfte die an Nr 21 gesetzte Noskova an die dominante Leistung an, die sie über weite Strecken im ersten Satz gezeigt hatte und erspielte sich eine schnelle 3:0-Führung. Als die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin in ihrem anschließenden Aufschlagspiel die ersten beiden Punkte abgeben hatte, musste sie das Match verletzt aufgeben.

In der dritten Runde bekommt es Noskova entweder mit ihrer an Nr. 11 gesetzten Landsfrau Karolina Muchova oder der Rumänin Sorana Cirstea zu tun.

