Wimbledon 2025: Lys scheitert in Runde zwei an Noskova

Eva Lys ist mit einem 2:6, 6:2 und 3:6 gegen Linda Noskova aus dem Wimbledon-Turnier 2025 ausgeschieden.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 19:34 Uhr

© Getty Images Eva Lys ist in Wimbledon 2025 gescheitert

Deutschlands Aufgebot bei den Frauen im Hauptfeld von Wimbledon 2025 hat sich auf eine Teilnehmerin reduziert. Denn während Laura Siegemund mit einem souveränen Zqwe-Satz-Erfolg gegen Leylah Fernandez erstmals in die dritte Runde im All England Lawn Tennis Club einziehen konnte, musste sich Eva Lys Linda Noskova mit 2:6, 6:2 und 3:6 geschlagen geben.

Noskova begann stark, führte schnell mit 4:0, servierte den ersten Satz problemlos aus. Und als die Tschechin in Durchgang zwei gleich wieder ein Break vorlegte, sah es nach einer klaren Angelegenheit für Noskova aus. Aber Lys kämpfte sich zurück, schaffte den Ausgleich. In der Entscheidung konnte zunächst keine Spielerin ihren Aufschlag durchbringen - bis sich die favorisierte Noskova dann doch entscheidend absetzen konnte.

Queen's-Siegerin Tatjana Maria und Nachwuchshoffnung Ella Seidel waren am Dienstag bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Besonders bitter: Seidel (20) war in ihrer Partie gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro im zweiten Satz umgeknickt und hatte einen Bänderriss im rechten Knöchel erlitten.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen