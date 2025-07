Wimbledon live: Laura Siegemund vs Madison Keys im TV, Livestream, Liveticker

Laura Siegemund trifft in Runde 3 beim Wimbledonturnier auf Madison Keys - ab ca. 13.30 Uhr im Livestream über Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 16:47 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund, Madison Keys

Laura Siegemund steht erstmals in ihrer Karriere in Runde 3 im Einzel in Wimbledon - und das mit stolzen 37 Jahren. Womit sie, wie sie zugab, auch nicht zwingend gerechnet hätte. Gegen Leylah Fernandez aber zeigte die Stuttgarterin ein fantastisches Spiel, in dem sie, wie sie sagte, alles umgesetzt hatte, was geplant war.

Vor allem müsse sie im doch höheren Tennisalter offensiver spielen, von einer Ecke in die andere zu rennen, sei nicht mehr möglich.

Gegen Madison Keys bloß nicht in die Defensive

Gegen Madison Keys? Wird sie das erst recht vermeiden müssen. Varianz ist also gefragt und druckvolles Tennis für Siegemund. Keys, die US-Amerikanerin mit dem schnellen Armzug, hat zu Beginn des Jahres die Australian Open gewonnen und sich endlich den großen Traum vom Grand-Slam-Sieg erfüllt. In Wimbledon gilt die Weltranglisten-Achte als eine der Mitfavoritinnen.

Siegemund, aktuell auf Platz 104 im WTA-Ranking notiert, kann also “ganz locker aufspielen”, wie sie selbst weiß. Ohnehin ist sie mittlerweile entspannter und genießt es, alles etwas gemütlicher anzugehen als früher noch.

Siegemund und Keys: Ausgeglichenes H2H

Siegemund und Keys haben bislang zwei Mal gegeneinander gespielt, beide Begegnungen sind schon Ewigkeiten her und stammen jeweils aus dem Jahr 2016. In Charleston, auf dem grünen Clay, gewann damals Siegemund in drei Sätzen, in Wimbledon (!) gewann Keys glatt in zwei Durchgängen.

Wo wird Laura Siegemund gestreamt?

Das Wimbledon-Drittrundenspiel zwischen Laura Siegemund und Madison Keys ist als zweites Match nach 12 Uhr MESZ auf Court 2 angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!