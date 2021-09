US Open: Maria Sakkari beendet Siegesserie von Bianca Andreescu

Bianca Andreescu musste im Achtelfinale der US Open 2021 gegen Maria Sakkari ihre erste Niederlage in Flushing Meadows hinnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2021, 09:18 Uhr

© Getty Images

2:13 Uhr Ortszeit in New York: Maria Sakkari verwertet ihren vierten Matchball gegen Bianca Andreescu und steht damit im Viertelfinale der US Open 2021. Am Ende setzte sich die 26-Jährige aus Athen nach dramatischen 3:29 Stunden Spielzeit mit 6:7 (2), 7:6 (8), 6:3 durch. Für die Halbfinalistin der diesjährigen French Open ist es wohl der zweitgrößte Triumph ihrer Karriere.

Andreescu hingen muss nach ihrem Turniererfolg beim Major-Event im „Big Apple“ 2019 ihre erste Niederlage beim US-amerikanischen Grand-Slam-Turnier hinnehmen. Die Kanadierin war am Ende der Partie augenscheinlich körperlich stark beeinträchtigt. Die Griechin hingegen trifft in der Runde der letzten Vier auf die Tschechin Karolina Pliskova, die ihrerseits die Russin Anastasia Pavlyuchenkova aus dem Wettbewerb nahm.

Mitunter spielentscheidend war wohl das berüchtigte siebente Game im dritten Satz. Die Kanadierin wurde von Krämpfen geplagt, die sie buchstäblich in die Knie zwangen. Wie stark diese Muskelkontraktionen wirklich waren, sah man auch am Gang der erst 21-Jährigen, bewegte sie sich zwischen den Ballwechseln doch eigentlich nur noch humpelnd fort. Sakkari ließ sich davon nicht beeindrucken und holte sich das Break zum 4:3.

