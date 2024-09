US Open: Martina Navratilova ist von Djokovics Ausscheiden nicht überrascht

Die Drittrunden-Niederlage von Novak Djokovic bei den US Open hat viele Experten überrascht - nicht aber Martina Navratilova.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 21:16 Uhr

Irgendwie war es ein seltsamer Tennis-Augenblick, als in der dritten Runde der US Open 2024 der Australier Alexei Popyrin nach 3:19 Stunden Spielzeit den vielleicht größten sportlichen Erfolg seiner Karriere gefeirt hatte. Denn auf der anderen Seite des Netzes stand ein Spieler, der dem 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic zum Verwechseln ähnlich sah, die selbstverständliche Präsenz und Selbstüberzeugung des Serben aber bei weitem nicht wie gewohnt ausstrahlte.

Aber man hatte eben schon zu Beginn des vierten Majors des Jahres das Gefühl, dass mit der lebenden Legende etwas nicht ganz stimmte, bzw. irgendetwas anders ist als sonst. Und wenn man den dichten Turnierplan des mittlerweile 37-Jährigen in den letzten Monaten in Betracht zieht und den emotionalen Triumph bei den Olympischen Spielen dazurechnet, muss man sich ehrlich eingestehen, dass man damit hätte rechnen können, das “Nole” dieses Jahr in New York nicht zu den richtigen Favoriten zählen würde.

Ähnlich sieht das auch die US-amerikanische Grand Dame des Tennissports Martina Navratilova: “Sein Ziel für dieses Jahr war es, die olympische Goldmedaille zu holen, und das hat er geschafft. Also bin ich nicht überrascht, dass er hier in New York nicht den Fokus oder das Feuer hatte." Es sei unmöglich, das konstant durchzuhalten. “Wenn man einen schlechten Tag hat, wenn man älter wird, ist das deutlich härter, als wenn man 25 ist.”

Ein Rätsel bleibt für die 67-Jährige, was Djokovic eigentlich noch erreichen will: "Ich verstehe einfach nicht, wie er motiviert bleiben kann. Aber wenn jemand das kann, dann er". Aber er müsse ein bisschen mehr spielen als bisher, sonst würden mit der Zeit alle Anstrengungen viel zu groß werden.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024