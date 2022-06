US Open: Medvedev, Rublev und Co. dürfen unter neutraler Flagge spielen

Die russischen und belarussischen Tennisprofis dürfen bei den US Open 2022 antreten. Und zwar unter neutraler Flagge. Das gab der US-amerikanische Tennisverband USTA am Dienstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 20:31 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev mit dem Siegerpokal der US Open 2021

Einer Titelverteidigung von Daniil Medvedev bei den US Open steht zumindest organisatorisch nichts im Wege. Denn im Gegensatz zu Wimbledon, dass keine russischen und belarussischen Tennisprofis am diesjährigen Turnier teilnehmen lässt, dürfen Medvedev, Rublev, Sabalenka und Co. trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beim letzten Major der Saison teilnehmen.

Allerdings unter neutraler Flagge. Und in erster Linie deshalb, weil die SpielerInnen als EinzelsportlerInnen antreten.

Denn im Statement des US-amerikanischen Verbandes steht ausdrücklich: „Die USTA hat gemeinsam mit den anderen Tennisorganisationen den Bann gegen den Russischen und Belarussischen Tennisverband durch die ITF mitgetragen.“

Tatsächlich hatte der Internationale Tennisverband (ITF) Russland und Belarus vom Davis Cup bzw. vom Billie Jean King Cup in diesem Jahr ausgeschlossen. In beiden Wettbewerben wäre Russland als Titelverteidiger gestartet.