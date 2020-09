US Open: Medvedev überrollt Tiafoe, jetzt gegen Rublev

Im Viertelfinale der US Open 2020 kommt es zu einem russischen Duell: Daniil Medvedev trifft nach einem überzeugenden Sieg gegen Frances Tiafoe auf Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2020, 06:46 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hatte mit Frances Tiafoe keine Probleme

Daniil Medvedev ist drauf und dran zu beweisen, dass sein Einzug in das Finale der US Open 2019 kein Zufall war. Der Russe, der vor Jahresfrist Rafael Nadal nach einem großen Comeback in fünf Sätzen unterlegen war, hielt sich in der Night Session am Montag in New York City nicht lange mit dem letzten verbliebenen US-Amerikaner Frances Tiafoe auf, gewann nach nur 88 Minuten Spielzeit mit 6:4, 6:1 und 6:0.

Medvedev spielt am Mittwoch im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Andrey Rublev, der gegen Matteo Berrettini nach verlorenem ersten Satz immer besser ins Spiel kam, schließlich mit 4:6, 6:3, 6:3 und 6:3 gewann. Berrettini konnte damit nicht ganz an sein Vorjahresergebnis anschließen: 2019 stand der Italiener im Halbfinale.

Das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte bestreiten Dominic Thiem nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime und der Australier Alex de Minaur, der den Run von Veteran Vasek Pospisil ebenfalls ohne Satzverlust beendete.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2020