US Open: Mektic und Pavic fliegen sensationell raus, Krawietz weiter, Melzer verliert

Mit Nikola Mektic und Mate Pavic sind die beiden ganz großen Favoriten auf den Sieg im Doppel bei den US Open 2021 ausgeschieden. Die beiden Kroaten unterlagen Nathaniel Lammons und Jackson Withrow mit 2:6 und 5:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 04:21 Uhr

© Getty Images Nikola Mektic und Mate Pavic werden 2021 kein zweites Major gewinnen

Das hat niemand kommen gesehen: Nikola Mektic und Mate Pavic, das überragende Doppel der Saison 2021, musste in New York City schon in Runde eins Abschied von den US Open nehmen. Mektic und Pavic, zuletzt Sieger in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Tokio, unterlagen sensationell den beiden US-Amerikanern Nathaniel Lammons und Jackson Withrow. Die beiden waren mit einer Wild Card in das Hauptfeld des letzten Majors des Jahres gewonnen. Nachdem Mektic und Pavic in Paris aufgrund zweier positiver Tests nicht hatten antreten können und bei den Australian Open im Halbfinale gegen Ivan Dodig und Filip Polasek verloren, bleibt am Ende „nur“ ein Major 2021 hängen. Angesichts von insgesamt neun Titeln in der aktuellen Saison sicherlich eine Enttäuschung.

Ebenfalls überraschend kam das Ausscheiden von Juan Sebastian Cabal und Robert Farah gegen Hubert Hurkacz und Szymon Walkow. Zumal Hurkacz noch die Enttäuschung über sein Ausscheiden im Einzel gegen Andreas Seppi zu verdauen hatte. Kevin Krawietz hat mit Partner Horia Tecau gut begonnen - und Marton Fucsovics und Stefano Travaglia mit 6:3 und 6:2 geschlagen.

Melzer scheidet mit Polmans aus

Keine Blöße gaben sich Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Die beiden Franzosen gewannen gegen ein anderes amerikanisches Wildcard-Team, Eliot Spizzirri und Tyler Zink sicher in zwei Sätzen. Ebenso wie Marcel Granollers und Horacio Zeballos gegen Federico Delbonis und Facundo Bagnis.

Jürgen Melzer, der in New York eigentlich mit Jo-Wilfried Tsonga spielen wollte, ist mit Ersatz-Partner Marc Polmans ausgeschieden. In der Fortsetzung des am Mittwoch unterbrochenen Matches gegen die Franzosen Fabrice Martin und Jeremy Chardy verloren Melzer/Polmans mit 3:6, 7:6 (5) und 3:6. Oliver Marach und Philipp Oswald sind erst heute im Einsatz.

