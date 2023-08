US Open: Michael Mmoh schickt John Isner in die (Einzel-Rente)

John Isner hat am Donnerstag bei den US Open 2023 das letzte Einzel seiner bemerkenswerten Karriere gespielt. Isner verlor gegen Michael Mmoh in der zweiten Runde mit 6:3, 6:4, 6:7 (3), 4:6 und 6:7 (7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 21:37 Uhr

© Getty Images John Isner - schon bald wirklich ein Tennis-Rentner

Mindestens einen Auftritt wird John Isner in seinem professionellen Tennisleben noch hinlegen, gemeinsam mit Jack Sock im Doppel bei den US Open 2023. Im Einzel aber war es Michael Mmoh vergönnt, seinem Landsmann das letzte Mal die Hand am Netz zu schütteln. Dabei hatte s für Isner nach einer Fristverlängerung in Sachen Rente ausgesehen: Denn der Aufschlagriese gewann die ersten beiden Sätze mit 6:3 und 6:4.

Dann allerdings legte Mmoh ein bemerkenswertes Comeback hin, gewann die drei letzten Durchgänge mit 7:6 (3), 6:4 und 7:6 (7). Irgendwie passend, dass die Einzel-Karriere von Isner mit einem Tiebreak zu Ende gegangen ist.

Auch Murray verliert

16 Einzel-Titel sind es schließlich für Isner geworden, der größte davon gelang dem mittlerweile 38-Jährigen sicherlich bei der letztmaligen Austragung des ATP-Masters-1000-Turniers in Key Biscayne, das mittlerweile ja in Miami gespielt wird.

Ein weitere Veteran musste am Donnerstag ebenso seinen Abschied nehmen: Andy Murray schied gegen Grigor Dimitrov erstaunlich deutlich mit 3:6, 4:6 und 1:6 aus.

Hier das Einzel-Tableau der Männer